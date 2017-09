Trailer zu "Westeros - Die Serie"

Jon Snow (Kit Harington) ist eine der Hauptfiguren in "Game of Thrones".

Bonn. Wie sieht "Game of Thrones" aus, wenn es in der heutigen Zeit spielen würde? Das beantwortet nun ein fiktiver Trailer, der das Geschehen in Westeros auf beeindruckende Weise in die Gegenwart überträgt.

Von Alexander Hertel, 04.09.2017

Westeros ist in Aufruhe: Die Welt hat sich gewandelt, die Menschen fürchten eine Gefahr aus dem Norden. Ein Lannister versucht, die aufgebrachten Menschen zu beruhigen: "Ich kann ihnen versichern: Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Da ist nichts hinter der Mauer." Eine Gefahr aus dem Norden, Westeros, ein Lannister, die Mauer? Fans der Serie "Game of Thrones" dürfte all dies bekannt vorkommen, sind es doch alles Elemente oder Personen aus der HBO-Erfolgsserie.

Doch das 85 Sekunden lange Video, das innerhalb weniger Tage bereits mehr als 1,7 Millionen Mal angeklickt wurde, ist jedoch kein neuer Clip zur Serie. Es ist stattdessen ein Trailer zum Spin-off "Westeros", den der Ende August eröffnete Youtube-Kanal "Westeros - The Series" online gestellt hat. Wer dahinter steckt, ist unklar.

Das Konzept: Figuren und Handlungsstränge wurden in die Gegenwart übertragen. Die Gefahr aus dem Norden sind keine weißen Wanderer, sondern Aufständische; zwischen der großen Eismauer und dem Wald führt nun eine Straße entlang; der eiserne Thron steht nicht mehr in der Hauptstadt Königsmund, sondern ist nur noch ein gut gesichertes Ausstellungsstück; die Statue vor der Stadt Bravos ist zerstört, rings herum stehen Windräder. Nur die Lannisters sind in beiden Versionen an der Macht.

Während "Westeros" wohl nie realisiert wird, arbeitet HBO jedoch selbst an Spin-Offs der Erfolgsserie. Mehrere Drehbuchautoren sollen derzeit an verschiedenen Ablegern schreiben, um die Geschichte weiterzuerzählen. Infos über Inhalte oder Erscheinungstermine gibt es noch nicht.

Ebenso ungewiss ist, wann es mit der Hauptserie "Game of Thrones" weitergeht. Nach dem Ende der 7. Staffel wird es nur noch sechs Folgen geben, Drehstart ist in diesem Herbst. Wann die Serie dann erscheint, ist noch ungewiss. Bis dahin können sich Fans an Fake-Trailern wie diesen erfreuen.