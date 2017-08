Umsatz auf dem Heimtiermarkt

Berlin/Bonn. Der Industrieverband Heimtierbedarf e.V. (IVH) hat ausgewertet, wie viel die Deutschen jährlich für ihre Heimtiere ausgeben. Ergebnis: Mehr als die Hälfte des Umsatzes für Tierfutter und -bedarf wird für Katzen gekauft.

Von Alexandra Mölleken, 07.08.2017

Die Katze ist laut Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) weiterhin unangefochtener Sieger im Ranking der beliebtesten Haustiere der Deutschen. 13,4 Millionen haben 2016 in deutschen Haushalten gelebt. Das bedeutet: Mehr als jeder fünfte Haushalt in Deutschland hat eine Katze. Dementsprechend nehmen die Samtpfoten mehr als die Hälfte des Umsatzes für Tierfutter und -bedarf ein.

Insgesamt geben Tierhalter in Deutschland 4,1 Milliarden Euro für Haustierfutter und -bedarf ein. Dies jedoch nur im direkten Handel, der Online-Handel ist in der Studie des IVH nicht berücksichtigt worden.

Katzen futtern für 1,6 Milliarden Euro, 300 Millionen werden für Katzenstreu ausgegeben sowie 200 Millionen Euro für sonstigen Katzen-Bedarf. Das macht mehr als die Hälfte aller Ausgaben für Haustiere aus, insgesamt 2,1 Milliarden Euro für Katzen und rund zwei Milliarden Euro für Hunde, Kleintiere und Co.

Rangliste der beliebtesten Haustiere

Mit 8,6 Millionen folgen Hunde erst in großem Abstand der Katze im Ranking um die beliebtesten Haustiere der Deutschen und landen auf dem zweiten Platz. Darauf folgen Kleintiere wie Kaninchen und Hamster mit einer Anzahl von fünf Millionen. Rund 4,6 Millionen Haushalte besitzen Ziervögel, zwei Millionen ein Aquarium, 1,6 Millionen Zierfische in Gartenteichen sowie rund 700.000 Tiere in Terrarien. Insgesamt leben 35,9 Millionen Heimtiere in deutschen Haushalten.

Die beliebtesten Haustiere der Deutschen Foto: Bildagentur-online In 44 Prozent aller deutschen Haushalte leben Haustiere. Das hat der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. herausgefunden.

Foto: Silvia Marks Insgesamt 31,6 Millionen Tiere leben als Heimtier in deutschen Haushalten. Rund 19 Prozent haben mindestens zwei Tiere.

Foto: Patrick Pleul Mehr als die Hälfte (61 Prozent) aller Familien mit Kindern haben ein Heimtier.

Rund 700.000 Terrarien gibt es in Deutschland in zwei Prozent aller Haushalte.

Foto: dpa Vier Prozent der Haushalte haben einen Gartenteich mit Fischen – insgesamt sind es 1,6 Millionen.

Foto: DPA Nicht nur im Garten halten die Deutschen Wasserbewohner: Es gibt zwei Millionen Aquarien in sechs Prozent der Haushalte.

Foto: DPA 4,6 Millionen Ziervögel leben bei 13 Prozent der Deutschen.

Foto: DPA Platz drei der Rangliste der beliebtesten Haustiere belegen die Kleintiere: In deutschen Haushalten leben fünf Millionen Kleintiere.

Foto: picture alliance / dpa Das zweitbeliebteste Haustier der Deutschen ist der Hund. Es leben 8,6 Millionen Hunde in 24 Prozent der deutschen Haushalte.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Das beliebteste Haustier 2016 ist der Studie zufolge die Katze. 13,4 Millionen Katzen leben als Haustier in 37 Prozent der Haushalte.

Laut IVH besitzen 44 Prozent aller Deutschen ein Heimtier und 19 Prozent davon mindestens zwei Tiere. Über die Hälfte aller Familien mit Kindern – 61 Prozent – bereichern ihren Haushalt mit Hund, Katze, Maus und Co. Dabei hat der Verband noch einmal zwischen Ein-, Zwei- sowie Drei- und Mehr-Personen-Haushalten unterschieden. 30 Prozent aller Alleinlebender Personen besitzt ein Heimtier, 36 Prozent aller Zwei-Personen-Haushalte sowie 34 Prozent der Haushalte mit drei und mehr Personen.

GA-Sommerfotoaktion

Tierisch geht es auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zu. Denn auch in den hiesigen Haushalten sind viele Katzen, Hunde, Kaninchen und andere Haustiere zuhause – jedes mit einem bestimmten Lieblingsplatz im Garten, Haus und Urlaub. In einer Sommerfotoaktion haben wir die tierischen Lieblingsplätze einiger Zwei- und Vierbeiner unserer Leser zusammengestellt.

Hier hat der Schatz seinen "Lieblingsplatz" Foto: Anke Müller "Mein Hund Olli kühlt sich gern im Godesbach ab.", sagt Anke Müller.

Foto: Gisela Ries Gisela Ries aus Bonn kümmert sich um Cosi (18) und ihre Tochter Maxi (16). Die beiden Katzen haben FIV und dürfen nur in der WOhnung gehalten werden. Eines Tages erspähte Cosi von ihrem Lieblingsplatz oben auf Frauchens Schrank an der Zimmerdecke eine Spinne und war starr vor Staunen. Jagen wollte sie sie allerdings nicht, da waren ihr wohl ihre Grenzen nur allzu gut bewusst.

Foto: Gabriele Bartling Gabriele Bartling aus Bad Honnef hat uns ein Foto von ihrem inzwischen verstorbenen Kater Charly geschickt. Er hat immer gern hoch gesessen, damit er den Überblick hat. Am liebsten war ihm immer ein kleine geflochtene Obstkorb, in den er gerade so hineinpasste.

Foto: Martina Wulf Der kleine Vierbeiner von Martina Wulf macht es sich im Schatten unter einem Tisch im Sand gemütlich und lässt es sich gut gehen.

Foto: Ilka Weffer Die beiden Katzen Mia und Linus von Ilka Weffer aus Beuel haben ihren Lieblingsplatz in einem alten Kübel im Garten.

Foto: Bernd Klein Bernd Klein aus Alfter fiel auf, dass bei der GA-Fotoaktion „Lieblingsplatz“ hauptsächlich Fotos von Katzen und Hunde eingesandt werden. Deshalb stellt er sein Riesenkaninchen vor. Hermine wiegt stattliche 8 Kg und teilt sich mit ihrer Freundin Donna (ebenfalls ein „Deutscher Riese“) ein großes Gartengehege. Ist es sonnig und warm, chillen die beiden am liebsten ausgestreckt auf der Wiese.

Foto: Claudia Schmelzer Katze Holly von Claudia Schmelzer liegt gerne in Kartons. Selbst in einem Eierkarton findet sie noch irgendwie Platz.

Foto: Claudia Schmelzer Kater Henri ist 11 Jahre alt und lebt seit seinem dritten Monat bei Familie Schmelzer. Er bringt die Familie immer zum Lachen. Schmusen ist sein größtest Hobby und sein Lieblingsplatz ist dort, wo sein Frauchen ist.

Foto: Claudia Schmelzer Katze Holly von Familie Schmelzer verbreitet sofort wohlige Entspannung und Ruhe, wenn sie im Zimmer ist. Mit ihr vergisst Claudia Schmelzer Anspannung und Stress. Hier liegt sie entspannt im Garten in der Sonne.

Foto: Nina Bayer Moritz ein Mini Aussie aus Alfter, legt sich Abends gerne mit Frauchen auf der Couch. Frauchen unter der Decke ich über der Decke. Das neue Lieblingskuscheltier "Herr Seepferdchen" darf ab und zu auch mit kuscheln.

Foto: Conchita Gidaszewski Der acht Jahre alte Malinois-Rüde "Sky", schläft am liebsten auf dem Sofa. Sobald der Platz einmal freigegeben wird, wird dieser sofort von ihm belegt und auch nicht mehr hergegeben.

Foto: Helga Büchner Meine Hündin Emma und ich lieben die Rheinaue und den Rhein- gerade mit Blick auf den Bonner Bogen. Emma ist eine 10 Jahre alte Jack-Russel-Dame, die es liebt zu schwimmen und sich im Sand zu wälzen.

Foto: Jan-Klaus Korte Viktoria v. Mühlental ist unsere 7 jährige Jack Russel Hündin und lebt in Bad Breisig. Sie ist ein Terrier durch und durch, sehr vorwitzig und stets zum rumtollen aufgelegt.

Foto: Corrina Krawietz Labradoodle Lenni tobt gerne über die über Felder in Rheinbach.

Foto: Corrina Krawietz Tiefenentspannt chillt Lenny auf dem Sofa - obwohl das verboten ist.

Foto: Alexandra Kassen Im Sommer machen Feli und ihr Frauchen den Rotter See unsicher und wenn dann noch das Stand Up Paddling Board dabei ist, gibt es für Feli kein halten mehr.

Foto: Andrea Knopp Katze Rita bevorzugt eigentlich ein schattiges Plätzchen unter der Bank. Diesmal war es ihr wohl nach dem letzten Regen zu nass im Gras.

Foto: Heike Horst aus Bad Godesberg Der einjährige Spike hält sich sehr gerne auf dem Balkon auf. Am liebsten liegt er dann im Blumenkasten. Dort entspannt er und beobachtet die Eichhörnchen im Park. Laut seinem Frauchen Heike Horst ist Spike ein neugieriger und sehr menschenbezogener Kater, der überall mit dabei sein muss.

Foto: Roswitha Urner Die beiden Kater Max und Ryo lieben den Sommer - vor allem, weil dann auch die Terassentür von Familie Urner häufiger offen ist und sie nicht so lange davor warten müssen. Sollte dies dennoch mal passieren, liegen sie gerne auf dem Gartenhäuschen oben auf dem Dach und genießen die Höhe und die Sonnenstrahlen und haben so alles "im Blick". Normalerweise liegt dort auch eine kleine Terrakotta-Katze.

Foto: Dirk Sistig Tiffy und Tobi: zwei fast wilde Katzen werden zutraulich. Beide sind mir im März vom Katzenschutz vermittelt worden. Menschen gegenüber waren sie sehr misstrauisch. Langsam fassen sie Vertrauen und lassen sich sogar anfassen. Sie mögen sich sehr.

Foto: Sylvester Föcking Bei Wind und Wetter gehe ich spät abends noch einmal mit meinem Mops Dolly "uff de Gass" in der Hoffnung, noch Jemanden zu treffen. Im Gasthaus brannte noch Licht und wir trafen Freunde zum klönen. Plötzlich bemerkte ich, dass Dolly nicht mehr an meinen Füßen saß. Sie war verschwunden. Ich sah gerade noch, wie eine Frau mit Dolly aus der Tür schlich. Es war eine Bekannte, die Dolly zum Spaß von der Leine nahm. Damit mir das nicht noch einmal passiert, setze ich Dolly jetzt auf einen Barhocker. Das fand der Wirt so lustig, dass er ihr auch ein Gläschen Bier kredenzte.

Foto: Karen Aroub Die Babykatzen der Familie Aroub sind gerade einmal zwölf Wochen alt. Erst vor drei Wochen sind sie bei den Aroubs eingezogen und sind dort noch auf der Suche nach ihrem Lieblingsplatz – vielleicht mitten auf dem Tisch? Die beiden Kätzchen haben viel Spaß miteinander, obwohl sie keine Geschwister sind.

Foto: Maria Christine Wilms Bei ungemütlichem Regenwetter ruht sich die Katze Abaya der Familie Wilms aus Bonn im Trockenen aus.

Foto: Marion Werber Die 2 1/2 jährige Pina genießt nach ihrem sicher turbulenten Aufwachsen als Straßenhund nun ihr Leben in Bad Honnef am Rhein, wo sie den Tag gerne auf Herrchens Bauch liegend ausklingen lässt.

Foto: Ferdi Pogacar Familie Pogacar schreibt zu ihrem Bild ihrer Katers: "Das ist unser "Kampfschmuser Ronny". Er wird bald 16 Jahre alt und hat sich sein "betreutes Wohnen" bei uns sehr verdient!"

Foto: Bärbel Dähling Kater Fuzzy, Hündin Luzy und Katze Röschen genießen die Sonnenstrahlen auf dem Balkon. Frauchen Bärbel Dähling muss dann sehen, wo sie bleibt...

Foto: Claudia Dohmen Claudia Dohmen schickte uns dieses Bild ihres Hundes: "Das ist Bodie! Er liebt es, mit dem Kopf unter den Gardinen zu liegen, damit man ihn nicht sehen kann."

Foto: Claudia Reis und Frank Milfey aus Sankt Augustin Die Wahner Heide ist der absolute Lieblingsplatz des vierjährigen Tibet Terriers „Wesley“ von Claudia Reis und Frank Milfey aus Sankt Augustin. Im Sand tobt der kleine Hund besonders gerne herum.

Foto: Claudia Reis, Frank Milfey Tibet Terrier „Wesley“ und Kater Snoopy liegen auch gerne mal in der Strandmuschel, wenn es zu sonnig ist. Auf dem Foto könnte man fast meinen, die Beiden sind sich noch nicht einig, wer bleiben darf.

Foto: Wolfgang Jakobs Einmal im Jahr, immer im Mai, geht’s mit unseren Menschen ab nach Holland. Ganz klar, das wir das Toben im Sand am Meeresstrand genießen und irgendwann müde nach Hause kommen. Da können Frauchen und Herrchen nicht schnell genug die Gartenmöbel aufstellen, damit wir, Simi und Mina, unseren Platz auf unserer Liege einnehmen können. Die Sitzordnung ist wie jedes Jahr vorgegeben.

Foto: Claudia Reis Claudia Reis schickte uns dieses Foto vom Niederberg in Hangelar: "Unsere bereits 16-jährige Katzendame "Lucy" wurde von Spaziergängern mit ca. 3 Monaten in der Nähe des Annaberger Hofs gefunden und Dank unseres Tierarztes (wir mussten uns damals schmerzlich von unserem 10- jährigen Kater "Linus" verabschieden) an uns vermittelt. Sie ist im Sommer fast nur draußen und findet immer ein schattiges Plätzchen, sei es im Beet oder auch gerne - wie auf dem Foto - bei unserer Nachbarin im Blumentopf."

Foto: Dagmar Krahe Vielen Dank an Dagmar Krahe für dieses Foto ihres Hundes: "Das ist unser Dackel Mandy in ihrem Garten wo sie nach dem Rechten sieht. Wir haben sie mit 11 Monaten aus dem Tierschutz geholt und ihr erster Weg hat sie in den Garten geführt. Und unser Gartenteich hat es ihr ganz besonders angetan. Jetzt ist Mandy inzwischen 11 Jahre alt und sie liebt ihren Garten wie am ersten Tag und die Goldfische im Teich haben es ihr besonders angetan."

Foto: Stefan Lage Als großer Naturfreund kümmert sich Kater Tigger selbstverständlich persönlich um das Wohlergehen jeder Pflanze. Ob es tatsächlich gegen böse Schädlinge hilft, ist laut Besitzer Stefan Lage aber noch nicht ganz erforscht...

Foto: Susanne Köppl aus Euskirchen Susanne Köppl und ihre Familie haben Kater Sören durch GA-"Vierbeiner suchen ein Zuhause" entdeckt. Sie nahmen das Tier an sich und schlossen den Kater sehr schnell ins Herz, auch und vor allem aufgrund seiner ganz besonderen Eigenheiten. So bevorzugte Sören es, sich draußen herumzutreiben, anstatt in der Wohnung zu bleiben. Häufig begleitete er sein Frauchen beim Zeitungs-Austragen. Eines Tages wurde ihm das jedoch zum Verhängnis, denn er wurde von einem Auto übersehen. Mit dem Foto erinnert sich die Familie an ihren geliebten Kater und die zwar kurze, aber schöne gemeinsame Zeit.

Foto: Thomas Kessel aus Bornheim Das ist die einjährige Zelma. Ihre Lieblingsorte sind überall dort wo gebuddelt werden kann. Egal ob Garten oder Strand.

Foto: Thomas Kessel aus Bornheim Das ist der 6,5 Jahre alte Mischling Murphy. Seine Lieblingspositionen sind immer die Stellen wo er die Essenszubereitung im Blick hat.

Foto: Cosima Szesik „Das Glück der Erde …Liegt auf dem Rücken der Pferde, liegt direkt vor dir im Gras und ist teilbar.“ Cosima Szesik aus Königswinter schickte uns ihr Foto mit diesem Text: Nach einem entspannten Ausritt auf der Araber-Mix-Stute Kira durch das Siebengebirge habe ich sie zurück auf ihre Weide in Stieldorferhohn geführt. Beim Hinlegen des Halfters habe ich direkt vor meinen Augen auf das vierblättrige Kleeblatt geschaut und habe es mitgenommen zu Kira. Was für ein schöner Moment in meinem Leben. Ein zufrieden gähnendes Pferd, welches sich nach ausgiebigen Wälzen auf der Koppel richtig wohl fühlt. Ihr Weidpartner und bester Freund, das Westernhorse „Little Devil“ grast neben ihr, sie genießen den Sommertag auf einer saftigen Wiese mit Bäumen und einer Badewanne mit kühlem Wasser.

Foto: Jörg Dembour Jörg Dembour aus Bonn schickte uns dieses Foto seiner Katze und schrieb folgendes dazu: "Jessy ist eine 5 Jahre alte Siam-Katze aus einem Tierheim in Rumänien. Wir haben sie im Internet entdeckt und uns sofort in ihre blauen Augen verliebt. Sie lebt nun schon seit 2 Jahren bei uns in Bonn-Buschdorf, in unserer Familie mit Etienne (11) und Felice (13). Anfangs war sie sehr zurückhaltend, doch nun folgt sie uns auf Schritt und Tritt. Sie führt morgens schon in aller Frühe mit uns Gespräche. Ihr tägliches Ritual ist es, mit mir, bei einer Tasse Kaffee den General-Anzeiger zu lesen."

Foto: Regina Haunhorst Der 14-jährige Kater Tamino genießt seinen Lieblingsplatz bei schlechtem Wetter in einem Fass liegend, das eigentlich als Schuhregal gedacht war.

Foto: Regina Haunhorst Bei gutem Wetter liegt Tamino dagegen lieber auf dem Fass, das ihm direkt neben der Terrassentür einen Überblick über den Garten bietet.

Foto: S. Ensikat Die fast 8-jährige Labrador-Dame Sunny (Spitzname: Mausi Mausebär) chillt am liebsten auf der Schaukelbank. Seine Besitzer haben keine Chance dort zu sitzen, da entweder die Katze oder Sunny das Plätzchen für sich beanspruchen.

Foto: Michaela Zorn Kater Emil macht es sich am liebsten im Schatten auf dem Loungesofa im Garten breit. Für seine Besitzer bleibt dann nur noch ein Sonnenplatz oder der Beistellhocker übrig.

Foto: Hildburg Meier Diese Katze wartet darauf, dass es endlich von Bayern Richtung Bonn losgeht.

Foto: Susanne Ensikat Der zweijährige Kater Oskar, genannt Ozzy Ozelot, hat einen ganz besonderen Schlafplatz.

Foto: Katja Becker Der fast vierjährige Kater Möppi frisst und schläft gerne. Zu seinen sportlichen Aktivitäten gehört das Mäusefangen.

Foto: Rosemarie Rausch Rosemarie Rausch aus Mehlem schickte uns das Foto ihres Hundes Lena. Zum Lieblingsplatz des Tieres gehört auch das Bett.

Foto: Rosemarie Rausch Rosemarie Rausch aus Mehlem schickte uns das Foto ihres Hundes Lena. Zum Lieblingsplatz des Tieres gehört auch das ihr Rosenkörbchen.

Foto: Silke Rothgänger Wenn Silke Rothgänger während eines gemütlichen Fernsehabends mal aufsteht, um sich etwas zu trinken zu holen, kann es sein, dass sich Mio und Leo (kurz für Michelangelo und Leonardo) auf dem Sofa breit machen. Manchmal lassen sie sich aber mit einem Leckerchen dazu bewegen, den Platz wieder aufzugeben - aber nur manchmal...

Foto: Tanja Mammes Die Katze Flecki wohnt bei Tanja Mammes in Bonn. Zu dem Foto ihres Tieres schreibt sie: "Sobald die Truhe mit den Sitzkissen geöffnet wird, wittert Flecki ein lauschiges Plätzchen und macht es sich bequem."

Foto: Ralf Wolf Für einen Labrador ist Platz im kleinsten Becken. So auch für Mäggi, die Labrador-Hündin der Familie Wolf. In Bergheim entdeckte diese den Trog unter der Wasserpumpe - und damit ihren Lieblingsplatz im kühlen Nass.

Foto: Alfred Michels Der Main-Coon-Kater Bobby lebt seit rund zehn Jahren bei Agi und Alfred Michels in Bonn- Poppelsdorf. Er fühlt sich im Garten, seinem Lieblingsaufenthaltsortam wohlsten. Mit einer Elster pflegt er eine ganz besondere Freundschaft. Sie darf bei ihm einfach alles -er verwahrt ihr sogar regelmäßig etwas von seinem Futter in seiner Schüssel und freut sich wenn die Elster ohne Scheu in unmittelbarer Nähe von ihm die Resthappen verzehrt. Bei einer anderen Elster hebt er warnend die Pfote, so dass diese ein Näherkommen nicht wagt.

Foto: Jacques Jülich Kater Kimba hat in seinem zu Hause bei Jacques und Hilda Jülich viele Lieblingsplätze: z.B. auf dem Schrank, dem durchgängigen Couchtisch oder auch dem Laptop – vor allem, wenn dieser betriebsbereit ist. Sein absoluter Favorit ist jedoch sein eigener Platz im Pflanzenbeet des Balkons, den er sich mit der Sommer- und Winterbepflanzung ganzjährig teilt.

Foto: Elke Hohn Vor zwei Jahren futterte Kater Nikos heimlich im Garten von Elke Hohn das Igelfutter auf. Da war er ca. 1,5 Jahre alt, völlig unterernährt, nicht kastriert, hatte Bisswunden, war voller Flöhe, Zecken und sehr menschenscheu. Er fauchte nur und ließ sich zunächst nicht anfassen. Nach einigen Behandlungen und Diätfutter wurde seine Gesundheit wieder hergestellt. Heute bekommt Elke Hohn durch Zutraulichkeit und Schmusereien alles doppelt zurück.

Foto: Stefanie Remig Coras absoluter Lieblingsplatz ist der Garten. Cora lebt seit 10 Jahren bei Marianne Unterstell und Stefanie Remig. Sie stammt aus dem Tierschutz Schleiden wo sie bei einer Pflegefamilie gelebt hat.

Foto: Familie Fuchs Der junge Chihuahua Mischling Özil sitzt am liebsten in Fußballtaschen - passend zum Namen.

Foto: Brigitte Dippel Filou (schwarz) und Frau von Etzbach teilen alles: Wassernapf, Toilette und Schlafstelle. Obwohl sie keine Geschwister sind, sind die beiden unzertrennlich.

Foto: Heinz Meyer "Moses" genießt gelassen seinen Platz auf dem Tisch auf der Terrasse. Nach dem Motto: Hier bekommt mich keiner weg, das ist mein Sonnenplatz.

Foto: Dietlinde Hurtig Dies ist der Lieblingsplatz des Katers Balu. Er liebt den Garten sehr, auch weil er von da aus sowohl die Freiheit als auch sein Zuhause erlangt.

Sommerloch-Tiere

