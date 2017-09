Fast 12 Euro für ein Wasser

München. Dass ein gut gefülltes Portemonnaie auf dem Münchner Oktoberfest neben Lederhosen und Dirndl zur Grundausstattung gehört, sollte hinreichend bekannt sein. Doch mittlerweile verlangen manche Zelte sogar für ein Wasser 11,60 Euro. Eine kleine Preisübersicht.

Von Katharina Weber, 18.09.2017

Die gute Nachricht vorweg: Die Maß hat die Preisgrenze von 11 Euro noch nicht überschritten. Weit entfernt ist sie aber nicht mehr. Dieses Jahr kostet die teuerste Maß 10,95 Euro. Den günstigsten Liter Bier findet man für 10,60 Euro im Weißbiergarten "Familienplatzl" und im "Oide Wiesn Museumszelt". 2016 kostete die Maß zwischen 10,40 und 10,60 Euro. Vor zehn Jahren konnte man einen Liter noch für 6,95 und 7,50 Euro erstehen.

Noch teurer wird es in Zelten, die nur Weißbier ausschenken: Für einen Liter Weißbier zahlt man in "Feisingers Käs & Weinstubn" 13 Euro, in Kufflers Weinzelt sogar 15,60 Euro.

Auch Wasser und Cola kosten mehr

Deutlicher ist der Anstieg der Preise nichtalkoholischer Getränke. Ein Liter Tafelwasser kostet im Durchschnitt jetzt 8,73 Euro, letztes Jahr waren es noch 8,27 Euro, berechnete die Münchner tz. Im Weinzelt muss man sogar 11,60 Euro hinlegen. Für einen Liter Softdrink bezahlen die Besucher dieses Jahr 9,55 Euro, im Vergleich zu 9,27 Euro im Vorjahr.

Einiges berappen muss man auch für stärkere alkoholische Getränke. Ein Hugo kostet 15,50 Euro - für 100 Milliliter, schreibt der Focus. Für eine Flasche Sekt kann der Besucher schon mal 42 Euro ausgeben.

Wer es noch ein bisschen exklusiver mag, kann eine 0,75-Liter-Flasche Champagner für schlappe 139 Euro erstehen. Und wer seine Freunde richtig beeindrucken will, kann gleich die 15 Liter XXL-Flasche für 4400 Euro kaufen. Von Mengenrabatt übrigens keine Spur: Für die extra große Version zahlt man sogar 1620 Euro mehr als man für die gleiche Menge in den kleineren Flaschen zahlen würde.

65 Cent für eine Macadamia

Wenn nach dem dritten Maß der Magen knurrt, sieht es für die Geldbörse leider nicht besser aus. Eine Scheibe trocken Brot ist in den Zelten 3 Euro Wert. Soll noch ein bisschen Butter darauf, beläuft sich der Gesamtpreis auf 5 Euro. Ein paar Käsewürfel gefällig? Das macht dann nochmal 18,20 Euro. Und ein Eisbecher zum Nachtisch kostet 15 Euro.

Der Focus rechnet außerhalb der Festzelte noch ein bisschen weiter: Für 100 Gramm gebrannte Macadamianüsse verlangen die Schausteller 6,50 Euro. Bei durchschnittlich 10 Nüssen pro Packung bedeutet das 65 Cent pro Nuss. Die Olympia-Achterbahn gilt als Highlight, immerhin ist sie die größte transportable Achterbahn der Welt und verfügt über fünf Loopings. Aber auch der Preis trägt einen in schwindelerregende Höhen: Knapp drei Minuten Fahrspaß wollen mit neun Euro vergolten werden.