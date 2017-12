Interview zum neuen Leitfaden

Ein großes Tanklager bei Berlin: An Treibstoff für den Notfall herrscht kein Mangel. Nur die Verteilung an die Standorte von Notstromaggregaten ist aus Sicht des Katastrophenschutzes verbesserungswürdig.

BONN/BERLIN. Der neue Leitfaden „Treibstoffversorgung bei Stromausfall“ soll zum Beispiel Krankenhäuser im Katastrophenfall vor einem Stromausfall bewahren. Dazu spricht im Interview Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Von Laszlo Scheuch, 14.12.2017

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat am Donnerstag in Berlin den in Zusammenarbeit mit einem Expertengremium aus Bund, Ländern, Kommunen und der Mineralölbranche sowie der Berliner Feuerwehr erstellten Leitfaden „Treibstoffversorgung bei Stromausfall“ vorgestellt, der aufzeigt, wie etwa Krankenhäuser im Katastrophenfall mit Treibstoff versorgt werden können. Über den Leitfaden, den Status quo und zu bewältigende Probleme sprach Laszlo Scheuch mit BBK-Präsident Christoph Unger.

Warum ist ein solcher Leitfaden in der heutigen Zeit unabdingbar?

Christoph Unger: Auf absehbare Zeit bleibt die Treibstoffversorgung der Schlüssel zur Bewältigung eines großräumigen und lang anhaltenden Stromausfalls, der schlimme Folgen für die gesamte Bevölkerung hätte. Einsatzfahrzeuge und Notstromaggregate der Gefahrenabwehr und wichtiger Einrichtungen müssen in einem solchen Ereignis regelmäßig betankt werden können, sonst droht beispielsweise der Ausfall der Wasserversorgung, der Krankenhäuser, der Beatmung von Beatmungspatienten, aber auch der Telefone.

Und was gab den Ausschlag, ihn anzufertigen?

Unger: Wir haben festgestellt, dass es auf der sogenannten letzten Meile Probleme gibt. Es war bisher unzureichend geklärt, wie der Treibstoff aus den Lagern zu den Notstromaggregaten kommt. Zur Betankung von Lastern benötigt man paradoxerweise Strom.

Wie kann etwa in einer Stadt der Größe wie Bonn im Katastrophenfall die Treibstoffversorgung gesichert werden?

Unger: Das lässt sich pauschal nicht so sagen. Nach unseren Erkenntnissen kann die Faustformel gelten, dass eine Stadt mit einer halben Million Einwohner für eine Notversorgung der sogenannten Kritischen Infrastrukturen, also beispielsweise Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei und Notunterkünfte, pro Tag rund 300.000 Liter Diesel benötigt. Dazu braucht man etwa zehn Füllungen eines Tanklastwagens mit Treibstoff, um eine solche Notversorgung zu garantieren. Vieles kommt jedoch auf die örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse an.

Sollte jetzt ein lang andauernder Stromausfall eintreten: Wäre Deutschland entsprechend darauf vorbereitet und die Treibstoffversorgung gesichert?

Unger: Deutschland ist vorbereitet: Für mindestens 90 Tage lagert der Bund Treibstoffreserven ein. Aber zum heutigen Zeitpunkt würde die Auslagerung und Verteilung ohne ausreichende Vorbereitung in Teilen scheitern oder zumindest erhebliche Lücken aufweisen. Die nun vorliegende Empfehlung zeigt Wege auf, die größten organisatorischen und technischen Hürden bei der Auslagerung und Verteilung zu überwinden. Das erfordert natürlich zusätzliche Anstrengungen, aber aus unserer Sicht lohnt die Mühe.

Wo besteht Nachholbedarf?

Unger: Wir sind der Auffassung, dass die Gefahrenabwehr und Kritische Infrastrukturen enger zusammenarbeiten müssen. Beispielsweise die Feuerwehr und Tanklagerbetreiber; aber auch andere Einrichtungen wie Wasserversorger, Lebensmittelversorger oder Krankenhäuser sollten mitmachen.

Was genau muss denn jetzt passieren?

Unger: Es muss festgelegt werden, wer den Treibstoff vorrangig erhalten soll. Das macht in der Regel die örtliche Gefahrenabwehr, sprich die Feuerwehr, die Polizei und die Ordnungsbehörden. Es müssen Tanklager und Tankstellen für die Kernversorgung festgelegt werden, Notstromaggregate beschafft und angeschlossen werden, Absprachen getroffen und Verträge geschlossen werden und vieles mehr. Und letztlich benötigen wir auch klare Regelungen. Das Thema Gesetzgebung werden wir in den kommenden Jahren aufgreifen und Gesetze ergänzen müssen.