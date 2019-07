19.07.2019 Los Angeles. Stars wie Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton und Jessica Chastain tummeln sich auf der Comic-Con-Messe in San Diego. Bei dem viertägigen Spektakel für Filmfans gibt es auch Überraschungsgäste - Tom Cruise begeistert mit einem Trailer.

Hollywood-Star Tom Cruise (57) hat Tausende Fans auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego mit einem Auftritt überrascht. Zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstag präsentierte der Schauspieler den ersten Trailer für die Fortsetzung des Kampfjetpiloten-Films "Top Gun" (1986).

So viele Jahre hätten seine Fans viel Geduld bewiesen, sagte der Star. Nun seien sie die Ersten auf der Welt, die den Trailer zu sehen bekämen. Alle Szenen in dem Film seien echt, betonte der Schauspieler laut "People.com". Cruise ist bekannt dafür, dass er seine eigenen Stunts macht und sich extrem fit hält.

In "Top Gun: Maverick" schlüpft Cruise wieder in die Rolle des früheren Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell, der inzwischen als Fluglehrer arbeitet. Das Kurzvideo gibt einen Vorgeschmack auf todesmutige Flugmanöver über Wüsten und verschneiten Bergketten. Das Studio Paramount will den Actionfilm im Juli 2020 in die Kinos bringen.

Ein weiteres Highlight am ersten Tag der Comic-Con war ein gemeinsamer Auftritt von Arnold Schwarzenegger (71) und Linda Hamilton (62) für "Terminator: Dark Fate". Die 1984 begonnene "Terminator"-Reihe habe sein Leben verändert, sagte Schwarzenegger, der durch die Cyborg-Figur berühmt wurde. Hamilton kehrt nach 28 Jahren in ihrer ikonischen Rolle als Sarah Connor zurück. Der Film soll Ende Oktober in Deutschland und im November in den USA anlaufen.

Mit einem bluttriefenden Trailer des Horror-Streifens "ES: Kapitel 2" um einen mörderischen Clown schockten Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy und der argentinische Regisseur Andy Muschietti ("Mama") die Fans. Eine besonders blutige Szene sei wirklich eklig, aber auch "cool" gewesen, erzählte Chastain über die Dreharbeiten.

1970 in San Diego gegründet, gilt die dortige Comic Con als Mutter aller Comic-Conventions. Comic- und Fantasy-Fans kommen dort mit den Machern und Darstellern von berühmten Charakteren zusammen. Bis Sonntag stehen zahlreiche Events auf dem Programm der Fachmesse, unter anderem reisen Stars von "Avengers", "Snowpiercer", "Batwoman", "The Walking Dead" und "Game of Thrones" an. (dpa)