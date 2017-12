Weihnachtsbäume und Adventskränze

Bonn. In der Weihnachtszeit steigt durch Weihnachtsbäume oder Adventskränze und Kerzen in der Wohnung das Risiko für Brände in den eigenen vier Wänden. So können Sie sich davor schützen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2017

In der Adventszeit stehen besonders viele Kerzen in den Wohnungen und Häusern. Sie bringen zwar eine gemütliche, weihnachtliche Atmosphäre, sind aber auch gefährlich. So verzeichnete die Deutsche Versicherungswirtschaft, dass die Haus- und Wohnungsbrände in den Wintermonaten um 40 Prozent in Deutschland steigen.

Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen mussten in der vergangenen Weihnachtszeit über 1000 Mal wegen brennender Adventskränze ausrücken. Um sich vor einem Brand in der Adventszeit zu schützen, sollten folgende Hinweise beachtet werden: