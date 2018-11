Hommage an eine Comic-Legende

Los Angeles. Nach dem Tod von Comic-Legende Stan Lee haben Marvel und Disney den Autor als "Superhelden" gewürdigt. Weltweit trauern seine Fans. Wir haben Reaktionen aus dem Netz zusammengestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2018

Er schuf Figuren wie "Spiderman", "Iron Man" und "Hulk". Kollegen in Hollywood und Fans weltweit trauern um Stan Lee. Die Comic-Legende wurde 95 Jahre alt. Marvel und Disney würdigten Lee als "Superhelden". Wir haben Reaktionen aus dem Netz zusammengestellt.

Vielfach geteilt wurden Beiträge, in denen Lees Heldenfiguren mit gesenkten Köpfen um ihren verstorbenen Schöpfer trauern. Seite an Seite stehen da Spiderman, Captain America und Iron Man nebeneinander. "Mourning the Maker", ist das Bild untertitelt, auf Deutsch in etwa "Trauer um den Schöpfer".

Eine weitere Zeichnung lässt die Helden des Marvel-Universums gar am Grab der Legende stehen. "Excelsior!" steht darunter geschrieben, Lees oft verwendeter Ausruf, mit dem er seine Antworten auf Leserbriefe stets unterschrieb.

Die Twitter-Userin "Lionie francica" stellte einen Überblick über Lees Cameo-Auftritte in den Marvel-Filmen zusammen. Sie schrieb dazu: "Hoffentlich wird er in Avengers 4 zu sehen sein. Ruhe in Frieden, Stan Lee. Du wirst für immer weiterleben."

Hoping to see him in avengers 4.. #ripstanlee u will live through your creations pic.twitter.com/kfWqAQNPN8

Auch prominente Fans wie die Rapper vom Wu-Tang Clan teilten einen Comic, der Lee vor dem Hintergrund all seiner geschaffenen Charaktere zeigt. Die US-amerikanischen Hip-Hop-Ikonen würdigten ihn mit den Worten: "Stan Lee lebt für immer."

Schauspieler Chris Evans, "Captain America"-Darsteller, schrieb: "Es kann niemals einen anderen Stan Lee geben. Seit Jahrzehnten versorgte er uns mit Abenteuern, Selbstbewusstsein, Inspiration, Stärke und Freundschaft. Er hat Liebe verbreitet und nahm unvergleichlichen Einfluss auf zahlreiche Leben".

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!