Jugendliche saßen in Höhle fest

Mae Sai. Das Wunder wurde wahr – und Thailand jubelte. Nach mehr als zwei Wochen sind alle zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer am Dienstag aus der Grotte gerettet worden, in der sie gefangen waren. GA-Korrespondent Willi Germund berichtet aus Thailand.

Zehn Tage lang hatte jedes Lebenszeichen von den Kindern zwischen elf und 16 Jahren gefehlt, bis zwei britische Taucher sie vier Kilometer vom Höhleneingang entfernt fanden. Die anschließende komplizierte Rettung wurde mit immensem Aufwand betrieben und kostete einen thailändischen Taucher das Leben.

„Die Jungen und der Coach atmeten ein Gemisch aus Luft und Narkosemittel ein, als sie rausgebracht wurden“, erklärte Nattawut Piriachitta gegenüber dieser Zeitung. Der hohe Funktionär der staatlichen Elektrizitätswerke leitete ein Team von Tauchern seines Konzerns, das bei der Rettung half. „Wir mussten mit unserem Nachschub an Sauerstoffflaschen durch Passagen waten, in denen das Wasser brusthoch stand“, sagte Nattawut.

Das Drama um die Kinder im Goldenen Dreieck von Thailand nahe der Grenze zu Myanmar und Laos löste eine Welle der Hilfsbereitschaft und Sorge aus. „Es ist so wunderbar, dass sie alle gerettet wurden“, freute sich die Buchhalterin Kanya Klunjungreed, die aus Thailands Norden stammt. Die seit 2014 herrschende Militärjunta hatte mangels eigener Fähigkeiten schnell ausländische Hilfsangebote angenommen.

Ein Mitglied des thailändischen Rettungsteam geht in die teilweise geflutetet Höhle hinein.

Rettungskräfte sind auf dem Weg zur Höhle, in der sich noch Mitglieder der Jugend-Fußball-Mannschaft befinden.

Jesada Chokdumrongsuk (M), stellvertretender Leiter des Gesundheitsministeriums, im Krankenhaus in Chiang Rai. Hier sind die geretteten Kinder untergebracht. Zwei haben minderschwere Lungen-Infekte. Insgesamt sind die jungen Fußballer jedoch bei guter Gesundheit.

Ein Rettungswagen verlässt das Einsatzgebiet an der Höhle.

Ein Rettungswagen mit einem geborgenen Jungen an Board auf dem Weg zu bereitstehenden Hubschraubern. Die Rettungsaktion ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Am Dienstag setzte wieder heftiger Regen ein.

Die letzten geretteten Jungen samt ihrem Trainer werden zu einem Helikopter gebracht. Spezailtaucher haben nun auch die letzten Verbliebenen aus der gefluteten Höhle gerettet.

Mitglieder des thailändischen Rettungsteams bereiten sich final auf die Rettungsaktion vor.

Chilenische Bergarbeiter mussten 2010 69 Tage lang in einem Schutzraum in 700 Metern Tiefe ausharren.

Thailändische Soldaten saugen mithilfe von Schläuchen Wasser aus der Höhle, in der seit dem 23. Juni zwölf Jugendliche und ihr Betreuer eingeschlossen sind. Bei den Rettungsbemühungen wird allmählich die Zeit knapp; neuer Regen erschwert die Mission.

Die in der Höhle eingeschlossenen Jungen haben einen Brief an ihre Familien geschrieben.

Ein Rettungstaucher hängt seine Ausrüstung nahe der Höhle auf.

Kostenlose Massagen und Haarschnitte werden vor der Höhle für die Rettungsteams und Journalisten angeboten.

Familienangehörige bangen vor der Höhle um die eingeschlossenen Jugendlichen und ihren Trainer.

Soldaten tragen eine Pumpe, mit der Wasser aus der Höhle gepumpt werden soll.

Mit diesen Pumpen soll Wasser aus der Höhle, in der zwölf Jugendliche und ihr Trainer eingeschlossen sind, gepumpt werden.

Eine Rettungskraft macht sich auf den Weg zum Eingang der Höhle, in der sich noch immer mehrere Jugendliche und ihr Betreuer befinden.

Ein Rettungstaucher bereitet sich auf einen Einsatz vor.

Bilder der Einsatzkräfte zeigen die Jugendlichen im Inneren der Höhle im Schein von Taschenlampen - erschöpft, aber überglücklich.

Sanitäter warten vor der Höhle.

Rettungskräfte bereiten sich auf ihren nächsten Tauchgang zu den Jungen und ihrem Fußballtrainer vor.

Familienangehörige lachen erleichtert, nachdem eine Gruppe thailändischer Kinder und Jugendlicher und ihr Sporttrainer, die in einer Höhle gefangen sind, lebend gefunden wurden.

Das Video-Standbild einer thailändischen Spezialeinheit zeigt die vermissten Jugendfußballer und ihren Trainer, nachdem sie in einer Höhle entdeckt wurden.

Angehörige der Vermissten harren seit Tagen vor der Höhle aus.

Gefunden: Eine Familienangehörige erhält die gute Nachricht.

Suchmannschaften und Einsatzkräfte haben sich in einer Höhle eine Kommandozentrale aufgebaut.

Eine Suchmannschaft kämpft sich durch einen überfluteten Höhlengang.

Einsatzkräfte pumpen Wasser aus der teilweise überfluteten Höhle.

Eingang zu einem Höhlensystem in Thailand, in dem zwölf Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer mehr als eine Woche lang vermisst wurden. Nun wurden sie entdeckt.

Mitglieder einer Suchmannschaft im Eingang des Höhlensystems, in dem zwölf Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer vermisst werden.

Helfer aus Australien am Eingang des weitläufigen Höhlensystems.

Thailändische Soldaten bei einer Übung zur Rettung der verschollenen Jugend-Fußballmannschaft.

Angehörige der seit einer Woche vermissten Jugendlichen beten für einen guten Ausgang des Dramas.

Soldaten verlegen eine Hilfsstromleitungen am Haupteinsatzort in einer Höhle. Es gibt noch immer die Hoffnung, dass die von einer Sturzflut vom Freien abgeschnittenen Fußballer sich tiefer in die Höhle retten konnten und dort ausharren.

Rettungskräfte arrangieren Schläuche, mit denen Wasser aus einer Tropfsteinhöhle gepumpt werden soll.

Seit Tagen regnet es in der Region bei Chiang Rai im Norden des Landes. In der etwa 10 Kilometer langen Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non steigt das Wasser. Die Rettungsteams mussten ihre Suche abbrechen.

Die am Eingang zurückgelassenen Fahrräder sind stumme Zeugnisse der in der Höhle vermissten Jungen. Später wurden Hand- und Fußabdrücke und Rucksäcke gefunden und als Zeichen gewertet, dass sie noch leben.

Thailands Regierung hat für die Rettungsaktion alle Hebel in Bewegung gesetzt. Soldaten, Marinetaucher, Drohnen und Unterwasserroboter - all dies kam zum Einsatz.

Bei der Suche nach den Jugendlichen ist auch der Einsatz von Bohrgeräten bislang erfolglos geblieben.

Ein US-Sondereinsatzkommando beteiligt sich an der Suche.

Familienmitglieder der vermissten Jungen und des Fußballtrainers beten für ihre Rettung.

Rettungskräfte arrangieren Schläuche, mit denen Wasser aus der Tropfsteinhöhle gepumpt werden soll.

Sechs Tage nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von der vermissten Jugend-Fußballmannschaft.

Die zwölf Jungen und ihr Trainer werden seit Samstag vermisst.

Ein buddhistischer Mönch betet im Norden Thailands an einem Schrein in der Nähe einer Höhle, in der nach einer Jugend-Fußballmannschaft gesucht wird. Fünf Tage nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von den zwölf Jugendlichen und ihrem Trainer.

Rettungsteams sind in der Höhle in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai.

Am Morgen haben Rettungsmannschaften die Suche nach der vermissten thailändischen Jugend-Fußballmannschaft wieder aufgenommen.

Die Suchmannschaften vermuten die Jugendlichen in einer Kammer etwa sieben Kilometer vom Eingang entfernt, die Taucher bislang nicht erreichen konnten.

Rettungsteams suchen nach den vermissten Jungen.

Der Eingang zur Höhle, in der die Jugend-Fußballmannschaft nach einer Sturzflut eingeschlossen ist.

Rettungskräfte suchen in der Höhle nach den Vermissten.

Den schwierigsten Teil der Rettung übernahmen Taucher der australischen Streitkräfte. „Einer von den war so groß und kräftig, der konnte schnell mit den Jungen vorwärtskommen.“ Der Soldat trug die Eingeschlossenen unter Wasser vor seinem Bauch, ein zweiter Taucher transportierte die Pressluftflaschen mit dem Luft- und Narkosegemisch, das die Jungen und ihr Trainer durch eine Gesichtsmaske einatmeten. Den schwierigsten Teil stellte ein nur 40 Zentimeter hoher Engpass dar.

Ein Junge war bewusstlos

Die Augen unter der olivgrünen Kappe von Hauptmann Pacharapon Sukpeng leuchteten, als er über die Rettung der ersten jungen Fußballspieler aus ihrem unterirdischen Verlies in der Tham-Luang-Höhle erzählte: „Dem ersten Jungen, der am Eingang angekommen, sind vor Erleichterung die Tränen nur so aus den Augen geschossen.“ Einer der vier Jungen, die am Montag gerettet wurde, konnte sich zunächst nicht freuen. Er war bei der Ankunft am Eingang der Höhle nach Informationen dieser Zeitung bewusstlos und musste vor seinem Weitertransport sofort behandelt werden. Inzwischen geht es ihm wieder gut.

Am Dienstag konnte die ersten acht befreiten Jungen ihren Eltern durch eine Scheibe zuwinken. Auch war eine erste direkte Begegnung geplant – solange Mutter und Vater mindestens zwei Meter Abstand hielten. Die ersten acht geretteten Kinder im Alter von zwölf bis 16 Jahren feierten nach zweiwöchiger Todesangst vier Kilometer innerhalb der Eingeweide des 1800 Meter hohen Nang-Non- Bergs (Liegende Dame) ein Wiedersehen in Etappen mit ihren Familien. Es gab sogar das erste feste Essen für die Knaben – freilich ohne die scharfen Chilischoten, die in Thailand gerne löffelweise auf Gerichten verteilt werden.

Derweil warteten die Jüngsten der Gruppe von elf bis 16-jährigen Kindern gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Trainer, drei thailändischen Navy Seals und dem australischen Arzt Richard Harris in der Grotte 800 bis 1000 Meter unter den Abhängen des Berges weiter auf ein glückliches Ende der verdorbenen Geburtstagsparty.

Die Feier war am 23. Juni das Ziel der insgesamt 13-köpfigen Gruppe. Dann kam heftiger Regen und schnitt ihr den Rückweg ab. Inzwischen dürften sich die kleinen Kicker der Fußballakademie Moo Ba dank immenser Rettungsanstrengungen zur teuersten Nachwuchsmannschaft des südostasiatischen Königreiches gemausert haben. Vorläufig aber interessiert Thailand vorwiegend das gefühlsbeladene Drama nahe der Stadt Mae Sai.

Viel Arbeit im Hintergrund

„Bei der ersten Gruppe am Sonntag handelte es sich um vier Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren“, erläuterte am Dienstag der Armeearzt Totsathep Boonthang die Rettung. „Zwei von ihnen litten an Lungenentzündung und Unterkühlung nach dem langen Weg durchs Wasser.“ Die ältesten Jungen waren laut dem Mediziner auch die schwächsten und wurden deshalb als erste evakuiert. Aber auch zwei der vier jungen Kicker, die am Montag nach wochenlanger Tortur endlich wieder ans Tageslicht kamen, mussten erst aufgewärmt werden, bevor Hubschrauber sie ins Hospital brachten. Am Dienstag brachen dann 19 ausländische Taucher auf, um die letzten Jungen und die Helfer in der Grotte zu retten.

Er begann mit einer Wetterkrise. Erneut war es der tropische Regen, der den Kindern schon einmal fast zum Verhängnis geworden wäre. Stundenlang prasselte er auf den zerklüfteten Berg nieder. „Laut Meldungen aus der Höhle ist der Wasserstand noch okay“, erklärte Gouverneur Narongsak Osottanakorn, „sie können weitermachen. Wir haben Leute auf dem Berg, die alle Stellen verschließen, wo es Wassereinbrüche geben könnte.“

Das Vertrauen des Gouverneurs ruhte auf dem 57-jährigen Hauptmann Pacharapon Sukpeng. Er kletterte aus dem Dorf Phamee auf der Südseite des Berg mit einer Gruppe von 20 Soldaten und 30 freiwilligen Helfern zum Kampf gegen die neuesten Regengüsse in die steilen Hänge des Non Nang.

Der drahtige Offizier mit großen Ohren war an diesem Morgen so grimmig wie schon lange nicht mehr. „Jeder redet über Taucher und die Arbeit in der Höhlen. Von uns spricht niemand“, kritisierte der Hauptmann, „weil wir im Hintergrund schuften. Dabei würde ohne unsere Anstrengungen überhaupt nichts funktionieren.“ Mit Hilfe der Bewohner aus acht Dörfern rund um den Non Nang spürte der Hauptmann während der vergangenen Wochen nahezu jedes Loch im Gestein des Berges auf. Mit Sandsäcken und PVC-Rohren leiten sie das Regenwasser um.