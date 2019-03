Grippewelle trieb Krankenstand hoch

Die Grippewelle trieb den Krankenstand in NRW hoch.

18.03.2019 DÜSSELDORF. Um mehr als drei Prozent stieg der Krankenstand von Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gegenüber 2017. Vor allem die Grippewelle im Winter machte sich bemerkbar.

Die Grippewelle des vergangenen Winters hat den Krankenstand in Nordrhein-Westfalen hochgetrieben: 2018 waren Beschäftigte im Durchschnitt 17,9 Tage krank geschrieben, wie die Barmer Versicherung am Montag mitteilte. „Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Fehlzeiten um einen halben Tag. Für das Plus dürfte die starke Grippe- und Erkältungswelle ausschlaggebend gewesen sein“, sagte der Barmer-Landesgeschäftsführer Heiner Beckmann. Der Krankenstand sei damit um mehr als drei Prozent gestiegen.

Die Barmer zählt zu den landesweit größten Versicherungen. Ihre Daten für 2018 wurden statistisch überarbeitet und sind damit repräsentativ für den gesamten NRW-Arbeitsmarkt, sagte eine Versicherungssprecherin. Hauptursachen für Krankschreibungen sind Rückenbeschwerden, psychische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und akute Verletzungen. (dpa)