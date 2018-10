Der "Music Consumer Insight Report 2018" hat unter anderem untersucht, in welchen Alltagsituation Menschen typischerweise Musik hören.

Bonn. Die Deutschen, Volk der Dichter und Denker, hören ihre Musik am liebsten im Straßen- und Bahnverkehr. Eine globale Studie zeigt, wie Musik unseren Alltag begleitet.

Von Sebastian Meltz, 10.10.2018

Bei welcher Gelegenheit hören wir am liebsten Musik? Was ist das Medium unserer Wahl? Und wieviel Musik hören wir täglich? Der Weltverband der Phonoindustrie hat mit dem "Music Consumer Insight Report 2018" am Dienstag eine Studie veröffentlicht, die diese Fragen beantwortet.

Laut der repräsentativen Studie verbringen wir durchschnittlich 17,8 Stunden pro Woche oder 2,5 Stunden am Tag damit, Musik zu hören – und zwar am liebsten im Auto. 77 Prozent der Deutschen hören Musik gerne im Straßenverkehr. Im globalen Durchschnitt sind es nur 66 Prozent. Musikhören ist auch bei Pendlern im Bus- und Bahnverkehr beliebt. Hier liegen die Deutschen mit 60 Prozent ebenfalls über dem globalen Durchschnitt (54 Prozent). Das Volk der Dichter und Denker hört Musik 2018 also vorzugsweise im Straßen- und Bahnverkehr.

Die überwältigende Mehrheit bezieht Musik "On-Demand" (86 Prozent), also "nach Bedarf"; beispielsweise via YouTube, auf Internetseiten von Rundfunkanbietern oder bei Musikstreamingdiensten wie Apple Music und Spotify. Drei von Vier Musikhörern verwenden dafür ihr Smartphone, bei den 16- bis 24-Jährigen sind es sogar 94 Prozent. Auch interessant: Jeder Dritte verletzt dabei geltendes Urheberrecht.

Das Smartphone ist das beliebteste Medium

Gäbe es nur eine einzige Möglichkeit, Musik zu beziehen, würde sich die Hälfte der befragten 16- bis 24-Jährigen für Streaming-Dienste entscheiden. Müssten sich die Befragten dieser Altersgruppe auf ein bestimmtes Gerät festlegen, würden sich 58 Prozent für das Smartphone entscheiden.

Für die Studie wurden die Daten von 19.000 Probanden im Alter zwischen 16 und 64 Jahren erhoben. Untersucht wurden die 20 größten Musikmärkte der Welt.