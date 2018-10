115 Kürbisse für Zootiere

Erdmännchen (Suricata suricatta) suchen in einem Halloween-Kürbis in ihrem Freigehege nach Leckereien.

31.10.2018 Dresden. Das aus den USA stammende Brauch Halloween hat es bis in deutsche Zoos geschafft. Darüber freuen sich auch die Zootiere - auch wenn ihnen das Brauchtum mutmaßlich egal sein dürfte.

Halloween für Orang-Utans und Elefanten: Pünktlich zum Gruselfest sind im Dresdner Zoo 115 Kürbisse unter die Tiere gebracht worden - als Futter und zur Dekoration. Erdmännchen, Rote Riesenkängurus und Mandrills kamen ebenfalls in den Genuss des Gemüses, wie der Zoo mitteilte. Für Löwen und andere Fleischfresser waren Leckerlis in ausgehöhlten Kürbissen. Kinder erhielten im Dresdner Zoo am Mittwoch einen Eintrittsrabatt - allerdings mussten sie dafür im Kostüm erscheinen.

Über besondere Überraschungen zu Halloween freuten sich auch die Erdmännchen im Dresdner Zoo, wie dieses Video zeigt:

(dpa)