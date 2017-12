Neue weltweite Studie

Bonn. An der Frage „Hund oder Katze” scheiden sich die Geister. Doch welches Tier ist schlauer? Im Rahmen einer Studie wurden Gehirne beider Tierarten untersucht – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Von Alexander Hertel, 05.12.2017

Wer ist schlauer: Hunde oder Katzen? Wissenschaftler scheinen auf die ewige Streitfrage nun eine Antwort gefunden zu haben. Nun müssen Katzenbesitzer ganz stark sein. Denn einer neuen Studie zufolge, die im Fachmagazin "Frontiers in Neuroanatomy" erschienen ist, haben Hunde mehr als doppelt so viele Neuronen in ihrer Hirnrinde wie Katzen.

Forscher von verschiedenen Universitäten aus den USA, Brasilien, Dänemark und Südafrika haben weltweit die Gehirne von verschiedenen Tieren untersucht – darunter auch die von Hunde und Katzen – und die Anzahl der Neuronen ermittelt. Hunde haben in der ewigen Streitfrage die Nase weit vorn: Mit 530 Millionen Neuronen haben sie mehr als doppelt so viele wie Katzen, die auf 250 Millionen dieser Nervenzellen, die für die Übermittlung von Botschaften im Gehirn zuständig sind. Zum Vergleich: Der Mensch hat etwa 16 Milliarden Neuronen.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Hunde die biologischen Voraussetzungen dafür haben, sehr viel komplexere und flexiblere Dinge zu tun als Katzen”, erklärt Studienleiterin Suzana Herculano-Houzel in einer Mitteilung der US-amerikanischen Vanderbilt Universität. Weiter sagt sie: „Ich glaube, dass die absolute Zahl an Neuronen, die ein Tier insbesondere in der Großhirnrinde hat, bestimmt, wie es um den Geisteszustand steht.” Hunde sind ihrer Meinung nach somit, zumindest biologisch gesehen, besser dazu in der Lage, komplexe Aufgaben zu lösen.

Dieses Tier macht den Hunden Konkurrenz

Die Forscher untersuchten Gehirne von Frettchen, Waschbären, Katzen, Hunden, Hyänen, Mangusten, Löwen und Braunbären und stellten dann die Anzahl der Neuronen ins Verhältnis zur Gehirngröße. Hunde hätten unter den untersuchten Tieren die meisten Neuronen, obwohl sie im Verhältnis zu ihrer Körpergröße nicht das größte Gehirn hätten. Die Studie belegte auch, dass – entgegen früherer Annahmen – Gehirne von Fleischfressern nicht mehr Neuronen als Pflanzenfresser haben. Auch wurde die Annahme widerlegt, dass Tiere wie Hunde und Katzen, die nicht in der freien Wildbahn leben, weniger Hirnzellen hätten als wilde Tiere.

Katzenfreunde, die nun lieber ein intelligenteres Tier zu Hause haben möchten, jedoch nicht zum Lager der Hundeliebhaber wechseln möchten, sollte sich einen Waschbären zulegen. Die Anzahl der Neuronen ist etwa so hoch wie bei einem Hund, das Gehirn jedoch nur etwa so groß wie das einer Hauskatze. Vielleicht ein kleiner Trost für alle Katzenfans.