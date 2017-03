Silvesterrakete zerfetzt 13-Jährigem die Hand

27.03.2017 Paderborn. Durch eine von Silvester übrig gebliebene Rakete hat ein 13-Jähriger in Paderborn schwere Verletzungen an der Hand erlitten. Der Junge hatte zusammen mit einem Freund den Holzstock der Rakete entfernt und sie gezündet. Der Feuerwehrkörper explodierte und verletzte das Kind so schwer an der Hand, dass ein Finger fast abgerissen wurde. Rettungskräfte hätten den 13-Jährigen in eine Spezialklinik gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in einem Paderborner Park.