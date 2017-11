Silvester-Unfall mit Feuerwerk: Richter sprechen Urteil

01.12.2017 Bochum. Eine Raketenbatterie kippt um und schießt in die Menge. Einer Frau muss der Unterschenkel amputiert werden. Jetzt urteilen die Richter über das Drama.

Im Prozess um den folgenschweren Silvester-Unfall mit einem außer Kontrolle geratenen Feuerwerk in Dattel wollen die Richter des Bochumer Landgerichts heute das Urteil sprechen. In der Nacht auf den 1. Januar 2016 war vor einem Hotel eine in Deutschland nicht frei verkäufliche, private Raketenbatterie umgekippt und hatte in die Menge gefeuert. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Einer Mitarbeiterin des Hotels musste ein Unterschenkel amputiert werden. Die Staatsanwaltschaft hat für den Besitzer des Feuerwerkkörpers wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplsion zwei Jahre Haft auf Bewährung beantragt. (dpa)