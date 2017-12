Silvester-Unfall: Gastwirt erhält Haft auf Bewährung

01.12.2017 Bochum. Ein Mann zündet eine Raketenbatterie, die nicht frei verkäuflich ist. Sie kippt um und feuert in eine Menschenmenge. Ein Gericht verurteilt den Mann nun zu einer Bewährungsstrafe.

Nach einem schrecklichen Silvester-Unfall vor dem Dattelner Wellnesshotel Jammertal ist ein Gastwirt aus Dortmund zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 51-Jährige hatte in der Nacht auf den 1. Januar 2016 eine in Deutschland nicht frei verkäufliche Raketen-Batterie gezündet, die während des Abbrennens umgekippt ist und in die Menschenmenge gefeuert hat. Dabei waren 18 Personen zum Teil schwer verletzt worden. Einer Kellnerin des Hotels hatte ein Unterschenkel amputiert werden müssen. Das Urteil lautet auf Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und auf fahrlässige Körperverletzung. (dpa)