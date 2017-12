Stadion in Pontiac

DETROIT. Der Silverdome in Pontiac hat ausgedient und soll daher gesprengt werden. Klingt einfach, stellte sich bei der Umsetzung am Sonntag aber als deutlich schwieriger heraus.

Von Laszlo Scheuch, 04.12.2017

Erinnern Sie sich noch an den 19. März dieses Jahres? An diesem Sonntag wurde das Bonn-Center gesprengt und binnen Sekunden dem Erdboden gleichgemacht. Dass derartige Vorhaben nicht immer so reibungslos wie bei dem Wahrzeichen aus Bonner Hauptstadtzeiten klappen, erfuhren nun die Sprengmeister in Pontiac/Michigan. Der Sprengversuch des altehrwürdigen Football-Stadions der Detroit Lions ist am Sonntag krachend (im wahrsten Sinne des Wortes) gescheitert.

Dabei fing alles so gut an: Mehrere laute Knalle, Staubwolken, die rund um das Stadion emporstiegen. Doch dann: Nichts. Stille. „Rund zehn Prozent der explosiven Ladungen sind aufgrund von Kabelproblemen nicht detoniert“, sagte Rick Cuppetilli, Vizepräsident der Abbruchfirma Adam. Dass deren Sprengexperten ein solches Unterfangen durchaus drauf haben, bewiesen sie erst Ende November, als sie die Geschichte des Georgia Domes in Atlanta beendeten.

Dass die Sprengung im ersten Versuch nicht klappte – Zyniker werden es als wenig überraschend bezeichnen. Schließlich trugen in der Arena bis zum Jahr 2001 die notorisch erfolglosen Lions ihre Heimspiele aus. Jenes Team, bei dem schon seit 60 Jahren nicht viel klappte, und das seit 1957 auf seinen fünften Titel in der Football-Liga NFL wartet. Die Fans der Lions nahmen es mit Humor: „Die Sprengung war wie ein Lions-Spiel: Man erwartet Unterhaltung, bekommt aber nichts“, schrieb eine Anhängerin auf Twitter, ein Video des Sprengversuchs auf Youtube wurde mit Elton Johns „I'm still standing“ unterlegt. Wie lange das noch der Wahrheit entspricht ist allerdings fraglich. Ein neuer Sprengversuch soll in Kürze erfolgen.