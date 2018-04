01.04.2018 Jülich. Sieben kleine Pferde sind am Sonntag bei einem Feuer in Jülich umgekommen. Nachdem das Feuer in dem Anbau eines Anwesens entdeckt worden war, konnten die Pferde dort noch gerettet werden. Für die sieben kleinen Pferde, die in hölzernen Ställen standen, kam die Hilfe zu spät, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden betrug rund 20 000 Euro.