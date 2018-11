Zusammenstoß bei Gerderath

Die Polizei war mit einem Großaufgebot und Kriminaltechnikern im Einsatz und riegelte den Tatort am Alexanderplatz großflächig ab.

06.11.2018 Gerderath. Durch den Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Schulbus sind im nordrhein-westfälischen Gerderath sieben Menschen, darunter vier Kinder, verletzt worden. Der Fahrer des Transporters erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Beim Frontalzusammenstoß eines Transporters mit einem Schulbus sind in Nordrhein-Westfalen sieben Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Kleintransporter in einer langgezogenen Rechtskurve auf einer Landstraße auf die Gegenspur. Er stieß dort am Montag mit dem entgegenkommenden Schulbus zusammen, der 18 Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren beförderte. Nach dem Zusammenstoß rutschte der Kleintransporter laut Polizei weiter über die Straße und stieß mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Der 55 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Leicht verletzt wurden dessen 49-jähriger Beifahrer sowie der 35-jährige Busfahrer und vier Kinder, die durch umherfliegende Glasteile getroffen wurden. (dpa)