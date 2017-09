Sieben Verletzte bei Unfall auf A4

15.09.2017 Engelskirchen. Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 in der Nähe von Köln sind sieben Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Ein Autofahrer verlor am Freitag bei hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und stieß gegen ein vor ihm fahrendes Auto, wie die Polizei in Köln mitteilte. Ein weiteres Fahrzeug habe noch rechtzeitig bremsen können. Die A4 bei Engelskirchen war während der Bergungsarbeiten zwei Stunden gesperrt.