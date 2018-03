Sportwarenkette Decathlon

Dakota Johnson spielt die Hauptrolle in der "50 Shades of Grey"-Verfilmung.

Villeneue-d' Ascq. Mehr Peitschenkäufe, auch wenn die Kunden gar kein Pferd haben? Nach einer skurrilen Beobachtung hat eine Sportkette ihre Verkaufszahlen analysiert - und einen Zusammenhang zu "Shades of Grey" gefunden.

Von Alexander Hertel, 28.03.2018

Spekuliert wurde es ja schon länger. Die Bücher und Filme der "Shades of Grey"-Reihe sollen den Absatz von Handschellen und anderen Artikeln ankurbeln. Nun haben entsprechende Vermutungen durch einen Tweet des französischen Sportartikelhändlers Decathlon neue Nahrung erhalten.

"Vor einigen Monaten haben wir einen Anstieg unserer Peitschenverkäufe festgestellt", schrieb das Unternehmen am Montag auf Twitter. Eine Analyse brachte Erstaunliches zum Vorschein: "Wir haben unsere Zahlen analysiert, um zu verstehen, woher sie kommen. Dann stellten wir fest, dass der Anstieg genau mit der Veröffentlichung von 'Fifty Shades of Grey' zusammenfiel."

In der 2011 und 2012 erschienenen Romantrilogie geht es um eine 21-jährige Studentin, die einen Milliardär kennenlernt und sie in die Sadomaso-Welt einführt - unter anderem eben auch mit Peitschen. Seit 2015 kam jeweils im Frühjahr die Buchverfilmung in die Kinos.

Peitschenkäufe auch ohne Pferd

Der Tweet des Herstellers wurde nach zwei Tagen bereits mehr als 17.600 Mal geteilt, mehr als 21.000 "Gefällt mir"-Angaben und hunderte Kommentare sammelte das Statement bereits. "Und das ist kein Witz", sagt Decathlon zum Zusammenhang zwischen Film und Verkäufen.

Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de "50 nuances plus sombres".

Et c'est même pas une vanne. — Decathlon (@Decathlon) 26. März 2018

Grund für die Analyse und den Tweet war ein anderer Twitter-Nutzer, der sich über einige Menschen wunderte: "Leute, die beim Decathlon Peitschen kaufen, während auf dem Parkplatz gar kein Pferd steht", schrieb er einige Stunden zuvor und adressierte das Unternehmen in seinem Tweet. Das Rätsel konnte schließlich gelöst werden: Mit Pferden haben die Verkäufe demnach wohl eher weniger zu tun.

Kein gestiegener Hammer-Umsatz

Während sich Decathlon über die steigenden Umsätze freut, kann die französische Baumarkt-Kette Leroy Merlin (noch) nicht so recht von den großen Kinoblockbustern profitieren. "Überraschenderweise bemerkten wir nicht die gleiche Entwicklung unserer Verkäufe von Hämmern nach dem Kinostart von 'Thor'", kommentiere das Unternehmen augenzwinkernd unter dem Tweet. Im vergangenen Sommer war der dritte Teil der Marvel-Filmreihe um den Donnergott in den Kinos gestartet.

In Zukunft wird es allerdings schwieriger sein, ein Umsatzplus durch die "Shades of Grey"-Reihe festzustellen. Auch wenn die Trilogie mit "Grey" und "Darker" um zwei Bücher erweitert wurde, ist eine Verfilmung zu jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Somit muss auch Decathlon demnächst wohl wieder auf die Reiter als Käufer von Reitpeitschen setzen.