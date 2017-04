Sexuelle Lust befriedigt: Mordprozess hat begonnen

28.04.2017 Mönchengladbach. Die Frau war betrunken und wehrlos. Nach einem sexuellen Exzess steht der Lebensgefährte in Mönchengladbach wegen Mordes vor Gericht.

Ein 68-Jähriger soll seine sexuelle Lust brutal an seiner Lebensgefährtin ausgelebt haben, seit Freitag steht er wegen Mordes in Mönchengladbach vor Gericht. Laut Anklage hatte sich die 55-jährige Frau vorher beim gemeinsamen Kneipenbesuch fast bis zur Bewusstlosigkeit betrunken. Zwei Freunde halfen, die Frau an dem Abend im November 2016 nach Hause zu bringen. Als das Paar allein war, soll sich der Mann mit verschiedenen Gegenständen an der Frau vergangen haben. Sie war an ihren inneren Verletzungen verblutet.

Die Anklage bewertet die Tat bei dem Prozess am Landgericht Mönchengladbach als Mord, weil der angeklagte Mönchengladbacher die Frau zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs getötet habe. (dpa)