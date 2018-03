Sexualstraftäter nennt Namen zweier Opfer-Kinder

28.03.2018 Mönchengladbach. Der mutmaßliche Sexualstraftäter vom Niederrhein hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Namen zweier Kinder genannt, die er missbraucht haben soll. "Hinsichtlich eines dritten mutmaßlichen Opfers hat er die Angaben des Namens verweigert", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwoch. Der Anwalt habe ihm dann geraten, keine weiteren Angaben mehr zu machen.

Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 45-Jährige aus Viersen zwei Jungen mehrfach missbraucht und 3800 Bilder und Videos davon im Internet veröffentlicht hat. Der Mann werde zur Zeit dem Haftrichter vorgeführt, sagte der Sprecher der Mönchengladbacher Behörde.

Dem mutmaßlichen Täter wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen. Der Generalstaatsanwalt in Frankfurt hatte das Verfahren am Mittwoch an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach abgegeben. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete. (dpa)