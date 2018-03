Dramatische Szenen im Skigebiet Gudauri

Gudauri. Nach dem dramatischen Unfall mit einem Sessellift im georgischen Ski-Gebiet Gudauri versuchen Experten fieberhaft herauszufinden, warum der Lift am Freitag völlig außer Kontrolle geraten war. Bei dem Unglück wurden mehrere Wintersportler verletzt.

Von Michael Wrobel und Dierk Himstedt, 17.03.2018

Es sind dramatische Szenen, die sich am Freitag im georgischen Ski-Resort Gudauri abspielen: Eine Sesselliftanlage rast mit erhöhter Geschwindigkeit rückwärts, an der Talstation werden Ski- und Snoboardfahrer aus den Sesseln geschleudert, mehrere Kabinen krachen ineinander. Ganze zwei Minuten dauert es, bis die außer Kontrolle geratene Anlage endlich stoppt und sich andere Wintersportler um die Verletzten kümmern können.

Lokale Medien berichten später von insgesamt elf verletzten Ski-Touristen. Einige wurden mit Rettungshubschraubern in die Hauptstadt Tiflis ins Krankenhaus geflogen. Unter den Verletzten sollen vier Russen sein. Außerdem gibt es Berichte über eine verletzte Schwedin.

Die Skifahrer und Snowboarder wurden teilweise durch die Luft geschleudert, andere sprangen ab und verletzten sich dabei. Die dramatischen Szenen wurden von mehreren Wintersportlern, die mit Helmkameras unterwegs waren, gefilmt.

Gebaut wurde die Sesselliftanlage von dem Unternehmen Doppelmayr. Die Österreicher haben mittlerweile zwei Mitarbeiter nach Georgien geschickt. Sie sollen klären, warum die Anlage außer Kontrolle geraten war.

Allerdings seien die beiden bisher noch nicht an den Unfallort gelassen worden, berichtete die österreichische Zeitung 'Der Standard' am Samstag. "Wie erwartet, ist der Bereich von den Behörden gesperrt. Unsere Leute haben mir erklärt, dass von Georgien beauftragte Sachverständige unterwegs wären", zitiert die Zeitung den Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann. Die Firma könne deshalb auch noch nicht sagen, was zu der Fehlfunktion des Vierersessellifts geführt habe. "Das sind zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulationen, eine Ferndiagnose ist völlig unseriös".

Ein vergleichbarer Vorfall sei ihm während seiner fast 20 Jahre dauernden Tätigkeit für den Vorarlberger Seilbahnhersteller jedenfalls nicht untergekommen. Denkbar sei auch ein Bedienungsfehler. Kurz zuvor habe es jedenfalls einen Stromausfall gegeben.

Das georgische Innenministerium hat laut russischen Medien bereits einen Strafprozess angeordnet.