Seniorin verliert 1 000 Euro: Frau bekommt Geld zurück

19.07.2017 Herten. Riesenglück für eine 90-Jährige: Die Seniorin hatte in der vergangenen Woche 1000 Euro von der Bank geholt. Auf dem Heimweg verlor sie den Briefumschlag mit dem Geld an einer Bushaltestelle in Herten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Eine 59 Jahre alte Frau fand den Umschlag und brachte ihn zur Polizei. Mit ein paar Anrufen bei umliegenden Bankfilialen kamen die Beamten der 90-Jährigen schnell auf die Spur. Die laut Polizei "überglückliche" Seniorin bekam ihr Geld zurück.