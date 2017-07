Seniorin vergewaltigt: Polizei fahndet mit Bildern

27.07.2017 Velbert. Die Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Vergewaltiger einer 68-jährigen Seniorin in Velbert. Der Unbekannte hatte die Rentnerin vor einer Woche in ihrer Wohnung überfallen. Inzwischen habe ein Richter Bilder einer Überwachungskamera für die öffentliche Fahndung freigegeben, teilte die Polizei in Mettmann am Donnerstag mit.

Der Täter habe an der Wohnung der Frau geklingelt, sie sofort angegriffen, brutal misshandelt, vergewaltigt und schwer verletzt. Auch ein Phantombild des flüchtigen Gewalttäters liegt vor. Der Täter stamme mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Bereich Velbert, er spreche akzentfreies Deutsch und sei 20 bis 25 Jahre alt. (dpa)