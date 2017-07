Seniorin in eigener Wohnung ausgeraubt

22.07.2017 Mönchengladbach. Ein Unbekannter hat in Mönchengladbach eine 81 Jahre alte Frau überfallen und ausgeraubt. Der Täter habe die Frau am Freitagabend in ihrer Wohnung überrascht, zu Boden geworfen und gewürgt, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er die Frau in die Küche geschleppt und Bargeld gefordert haben. Er nahm schließlich Geld aus einer Kassette, stahl das Sparschwein der Seniorin und flüchtete. Die Frau konnte über einen Notknopf einen Pfleger rufen, der sie wenig später auf dem Boden liegend vorfand. Sie erlitt bei dem Überfall einen Schock. Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich zu melden.