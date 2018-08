Zwei Senioren aus einem Altenheim steuerten das Festival Wacken an.

Wacken. Zehntausende haben erneut das "Wacken Open Air" angesteuert. Auch zwei Senioren wollten mitfeiern und haben sich aus einem Altenheim auf den Weg Richtung Metal-Festival gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.08.2018

Rund 75.000 Besucher aus aller Welt haben in diesem Jahr beim "Wacken Open Air" gefeiert. Auch zwei Senioren hatten sich offenbar überlegt, das Metal-Festival zu besuchen. Doch der Plan der beiden Männer endete bereits auf der Hinreise, wie die Polizei mitteilt.

Demnach hatten sich die beiden, den Beamten zufolge, "betagteren Herren" mitten in der Nacht aus einem Altenheim im rund 25 Kilometer entfernten Dithmarschen auf den Weg nach Wacken gemacht. Gegen 3 Uhr am Samstagmorgen griff die Polizei die beiden Männer auf. In ihrem Heim wurden sie bereits vermisst und ein Rücktransport organisiert.

Doch nach frühzeitigem Ende ihres Ausflugs war den beiden Männern offensichtlich nicht zumute, statt ins Bett, wollten die beiden Männer lieber feiern gehen. Nur widerwillig machten sie sich auf den Heimweg, schreibt die Polizei weiter. Die Beamten gingen daher auf Nummer sicher und begleiteten das Taxi vorsorglich.

Insgesamt waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sehr zufrieden mit dem Festival-Verlauf, es gab "keine nennenswerten Einsätze" und es blieb fast komplett friedlich, heißt es in einer Bilanz. Nur neun Mal sei es bei dem mehrtägigen Event zu Körperverletzungen gekommen. Die Hitze machte jedoch vielen zahlreichen Besuchern zu schaffen, sodass der Rettungsdienst mehr zu tun hatte.