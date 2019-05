Irrfahrt von Newcastle ins Rheinland

Statt in Italien landete ein 81-Jähriger im oberbergischen Rom.

Oberbergischer Kreis. Ein 81-jähriger Italiener wollte aus England nach Rom fahren. Statt in der ewigen Stadt landete der Senior allerdings im Oberbergischen Kreis - womit das Unglück noch kein Ende nahm.

Von Andreas Dyck, 26.05.2019

Wenn moderne Navigation und Antike aufeinanderstoßen, kann es zu Missverständnissen kommen. Diese Erfahrung musste ein 81-Jähriger Italiener nun jedenfalls machen, als er mit seinem Jaguar von seinem Wohnort in Newcastle im Nordorsten Englands nach Rom fahren wollte. Die Zieladresse ins Navigationsgerät eingegeben ging die Fahrt auch schon los.

Am Zielort angekommen, war die Verwirrung dann aber groß. Die ewige Stadt hatte der Mann sich offenbar anders vorgestellt. Wie die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises mitteilt, landete der 81-Jährige am Freitag gegen 8 Uhr zwar in Rom, wie das Ortsschild bestätigte, allerdings im oberbergischen Rom bei Morsbach. Bei der Eingabe des Ziels hatte er wohl nicht genau genug hingeschaut.

Vom kleinen Namensvetter verwirrt vergaß der Mann dann, seinen Wagen gegen Wegrollen zu sichern, so dass der Jaguar auf der abschüssigen Straßen zu rollen begann. Der Senior versuchte noch, den Wagen zu stoppen, wurde dabei von der geöffneten Fahrertür getroffen und stürzte. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Jaguar musste abgeschleppt werden. Er war am Ortsschild "Rom" zum Stehen gekommen.