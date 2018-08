Feuerwehreinsatz

09.08.2018 BAD BERLEBURG. Ein 78-Jähriger hat trotz der wochenlangen Trockenheit in einem Wald bei Bad Berleburg in NRW seinen alten Holzanhänger in einem Wald angezündet. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Trotz der wochenlangen Trockenheit in Nordrhein-Westfalen hat ein 78-Jähriger mit zwei Begleitern in einem Wald in Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein seinen alten Holzanhänger angezündet. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand am Mittwoch löschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Senior habe der Polizei erklärt, dass er von keiner Brandgefahr ausgegangen sei, weil es vorher geregnet hatte. Schon aus weiter Ferne hatten die alarmierten Feuerwehrkräfte die Rauchwolke entdeckt. Gegen den 78-Jährigen wird nun ermittelt. (dpa)