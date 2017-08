Senior glaubt sich in anderer Stadt

06.08.2017 Münster. Ein offensichtlich verwirrter älterer Mann hat sein Auto in Münster falsch herum in einen großen Kreisverkehr gesteuert und wähnte sich in Bielefeld. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 83-Jährige am Vortag im Uhrzeigersinn im Kreisverkehr um den Ludgeriplatz fahren. Da andere Fahrer ausweichen konnten, gab es keinen Zusammenstoß. "Der Rentner war der festen Überzeugung, sich nicht in Münster, sondern in Bielefeld zu befinden und eigentlich auch nichts Verkehrtes gemacht zu haben", berichtete die Polizei. Sie erreichte Angehörige des den Angaben zufolge rüstigen, aber orientierungslosen Mannes, die ihn aufnahmen.