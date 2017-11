Friedrich-Ebert-Straße in Düsseldorf

Düsseldorf. Im Internet wurde ein Schreiben des Ordnungsamtes Düsseldorf veröffentlicht, das einen dementen Senior dazu auffordert, Bußgeld zu zahlen. Der Grund: Er habe sich acht Minuten an einer Bushaltestelle ausgeruht.

Von Nathalie Dreschke, 26.11.2017

Ein Schreiben sorgt für Empörung in den sozialen Netzwerken: Das Ordnungsamt Düsseldorf fordert von einem 85-jährigen dementen und herzkranken Mann Bußgeld in Höhe von 35 Euro, weil er die Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Straße "als Ruheplatz genutzt habe". Der Mann war um die Mittagszeit herum mit seinem Hund spazieren und setzte sich dann für acht Minuten an die Bushaltestelle, ohne diese "im Rahmen der ihrer Bestimmung für öffentliche Verkehrszwecke" zu nutzen.

Als das Verwarnungsschreiben bei dem Mann eintrifft, übergibt die 83-jährige Ehefrau den Brief einem Mann, der die Familie sozial betreut. Diese ist empört und veröffentlicht es in den sozialen Medien. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten, viele sind über das Schreiben empört.

Wie die Rheinische Post berichtet, konnte das genaue Zustandekommen des Schreibens noch nicht geklärt werden. Eine Sprecherin der Stadt erklärte aber, dass es Kontrollen an Bushaltestellen und entsprechende Verwarngelder durchaus gebe. Grundsätzlich stehen die Häuschen an den Haltestellen den wartenden Gästen zu. Es wäre möglich, dass der Mitarbeiter des Ordnungsamtes den 85-Jährigen für einen Obdachlosen gehalten hat und deshalb die schriftliche Verwarnung verschickt wurde.

Die Sprecherin betonte auch, dass grundsätzlich eine Gegenäußerung reichen würde, um das Bußgeld nicht zahlen zu müssen.