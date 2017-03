Fang in Indien

Sindhudurg/Indien. In der Stadt Singhudurg in Indien fingen Fischer heute einen riesigen Sägerochen. Mit seinen 4,50 Meter Länge und rund 700 Kilogramm Gewicht, macht der Fisch sowohl im Wasser, als auch an Land einiges her.

27.03.2017

Diesem Fisch möchte man nicht unbedingt in freier Wildbahn begegnen. Sägerochen sind seltene Tiere die einen langgestreckten Körper haben und Haien ähnlich sehen. Benannt sind sie nach ihrem knorpeligen Auswuchs am Kopf, welcher seitlich mit Zähnen versehen ist und aussieht wie eine Säge. Mit diesem Auswuchs verletzten sie ihre Beute oder spüren sie auf, um sie anschließend fressen zu können.

Die Rochenart lebt überwiegend in den tropischen Bereichen des Atlantiks und des Indopazifiks in Küstennähe. Im Jahr 2006 wurden sie unter Artenschutz gestellt.