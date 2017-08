Genetische Defekte bei Kindern

Washington. Die Fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist ein radikaler Ableger der Mormonen. Ihre Mitglieder zeugen durch die polygame Lebensweise vermehrt Kinder mit schweren Missbildungen.

Von Dirk Hautkapp, 09.08.2017

Der berühmte Zion Nationalpark liegt um die Ecke. Bis zum Grand Canyon ist es auch nicht weit. Aber was kann die Schönheit der Natur schon ausrichten, wenn Erdbewohner aus Frömmigkeit fortgesetzt Leid und Elend erzeugen? Diese Frage stellt sich im idyllischen Short Creek. Ärzte im Grenzgebiet der US-Bundesstaaten Utah und Arizona warnen vor einer Katastrophe. In den Reihen der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS), einer radikalen Abspaltung der Mormonen, häufen sich Fälle eines genetischen Defekts, der mit mit schweren Missbildungen und massiver geistiger Behinderung einhergeht.

Ursache der unheilbaren Erkrankung ist nach Überzeugung des Kinderarztes Theodore Tarby aus Phoenix Inzucht. In den unter Short Creek bekannten Städtchen Hildale und Colorado City, wo Vielehe und Zwangsverheiratungen von Minderjährigen das gesellschaftliche Leben bestimmen, ist unter den 7500 Einwohnern blutsverwandtschaftlich nahezu jeder auf die Sektengründer Joseph Smith Jessop und John Yates Barlow zurückzuverfolgen. Darum wird mit einem exponentiellen Anstieg der Krankheit gerechnet.

Zwei Gründer mit mehr als 100 Ehefrauen

Die beiden Männer flüchteten sich in den 1930er Jahren als Abspaltung in das abgelegene Gebiet, nachdem die Mormonen in Salt Lake City auf Druck der Regierung in Washington der Polygamie abgeschworen hatten. Jessop und Barlow hatten Archiven zufolge zusammen mehr als 100 Ehefrauen und Hunderte Kinder und Enkelkinder. Weil einer der Gründer das rezessive Gen mitbrachte, wurde der Defekt immer weitervererbt. In Short Creek, davon geht Kinderarzt Tarby aus, besitzen heute Tausende Eltern die fehlerhafte DNA-Sequenz. Zeugen sie ein Kind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Krankheit (ein Enzymmangel, der verhindert, dass die Körperzellen mit Energie versorgt werden) ausbricht. „Ohne frisches Blut von außen“, sagt Tarby, „wird der Genpool immer kleiner und die Zahl der Kranken steigt.“ Zumal das wichtigste Gebot der FLDS lautet: „Jeder Mann muss mindestens drei Ehefrauen haben, um in den Himmel zu kommen.“

Eine Veränderung des Paarungsverhaltens kommt für den „Propheten“ der Sekte nicht infrage: Warren Jeffs, der 2002 von seinem Vater die Führungsverantwortung und zuzüglich zu den eigenen 78 weitere 27 Ehefrauen erbte, erfüllt laut Sam Brower das Kriterium eines Gangsters. Der Privatdetektiv aus Utah, der das lesenswerte Buch „Die Beute des Propheten“ geschrieben hat, sagte dieser Zeitung: „Die FLDS ist ein Verbrechersyndikat. Jeffs und seine Leute beuten junge Mädchen als Gebärmaschinen und zum Vergnügen älterer Herren aus.“

Das FBI setzte Warren Jeffs 2005 auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher in Amerika. Weil er Minderjährige missbraucht hat, sitzt er in Haft. Lebenslänglich plus 20 Jahre. Was Jeffs nicht daran hindert, aus dem Gefängnis weiter das Regiment über seine Schäfchen zu führen: kein Fernsehen, kein Internet, kein Radio, kein Telefon, keine Musik, keine Bücher. Und kein Lachen – weil bei jedem Lachen „ein Stück Göttlichkeit den Körper für immer verlässt“. Zwischenzeitlich hatte Warrens Bruder Lyle das Sagen in der Sekte. Ihm wird im Oktober in Salt Lake City der Prozess gemacht. Gigantischer Sozialbetrug mit Essensmarken für Arme.

Die "Gottesschwadron" wacht

Über die Einhaltung der Regeln wacht die „Gottesschwadron“, die Gemeindemitglieder tyrannisiert. Fehlverhalten wird mit der Verbannung des Familienvorstands geahndet. Um die Verfügbarkeit von möglichst vielen potenziellen Ehefrauen zu gewährleisten, werden FLDS-Söhne verstoßen. Den Behörden sind laut der Zeitung „Phoenix New Times“ mehr als 100 „lost boys“ bekannt, die ausgesetzt wurden. Umso verwunderlicher, dass staatliche Stellen in Arizona wie Utah der FLDS seit Jahren Hunderttausende Dollar Hilfe für die Versorgung der Kranken zuschanzen. Selbst ein Bericht von „Vice“ hat daran nichts geändert. Das TV-Magazin hatte zuletzt von einem Friedhof in der Nähe von Short Creek berichtet. Dort sollen Dutzende Kleinkinder der Sekte beerdigt sein, die mit schweren Missbildungen auf die Welt gekommen waren. Weil die Eltern sie nicht wollten, „wurden sie getötet“, sagt das ehemalige Sektenmitglied Ron Rohbock.