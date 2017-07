Untersuchungen beginnen

Feuerwehrleute bergen in Köln Menschen aus Gondeln der Seilbahn. Eine Gondel der über den Rhein führenden Kölner Seilbahn hat sich an einer Stütze verkeilt.

Eine Mutter mit ihrem Kind wird von Feuerwehrleuten versorgt. "Sowas ist noch nie passiert", sagte der Feuerwehr-Sprecher. Im Oktober 2014 war es zwar bei starkem Wind zu einem Notfall an der Seilbahn gekommen. Damals musste nur eine Familie aus einer Gondel gerettet werden.

Eine Gondel der über den Rhein führenden Kölner Seilbahn hat sich am Sonntag an einer Seilbahnstütze verkeilt.

Höhenretter befreien Fahrgäste aus den Gondeln. In Köln schweben Gondeln bereits seit 60 Jahren über den Rhein. Die Seilbahn galt bislang stets als sicherstes Verkehrsmittel der Stadt.

31.07.2017 Köln. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Notfall über dem Rhein kommen konnte. Nach der spektakulären Rettung von 65 Passagieren konnte auch die verkeilte Kabine geborgen werden.

Nachdem am Sonntag 65 Menschen aus der Kölner Seilbahn gerettet werden mussten, sollen am Montagmorgen die Untersuchungen zu dem Notfall beginnen. "Wir wissen noch überhaupt nicht, wie das passieren konnte", sagte eine Sprecherin der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am frühen Montagmorgen.

Eine Gondel der Seilbahn hatte sich am Sonntagnachmittag bei bestem Ausflugswetter verkeilt. Die Kölner Feuerwehr startete eine spektakuläre und in dem Ausmaß für sie noch nicht dagewesene Rettungsaktion.

Da ein Großteil der Kabinen über dem Rhein festhing, mussten zahlreiche Fahrgäste aus großer Höhe auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Andere wurden über Drehleitern vom Ufer oder der Zoobrücke aus der beängstigenden Lage gerettet. Ein Mann wurde vor Ort wegen Kreislaufproblemen behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzte habe es nach Angaben der KVB nicht gegeben.

Eine Spezialfirma begann bereits am Sonntagabend, einen Kran aufzubauen, um die verkeilte Gondel zu bergen. Mithilfe eines Beleuchtungsfahrzeuges der Feuerwehr konnten die Spezialisten die ganze Nacht arbeiten und die Kabine bis 04.00 Uhr erfolgreich verladen.

Während der fünfstündigen Rettungsarbeiten am Sonntag musste nach Informationen der KVB außerdem die Schifffahrt auf dem Rhein unterbrochen werden. Die Zahl der betroffenen Schiffe war zunächst nicht bekannt. (dpa)