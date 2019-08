Bonn. Seit über 40 Jahren blickt Lilo von Kiesenwetter in die Zukunft der Menschen. Besonders Prominente nutzten die Fähigkeiten der gebürtigen Bonnerin, die lange in Siegburg lebte. Jetzt zieht die Seherin in den berühmtesten Container in Deutschland.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2019

Lilo von Kiesenwetter hatte bisher ein bewegtes Leben. Die Seherin jettete durch die Welt, in Bonn und Siegburg ist sie zu Hause. Ihre Gabe, der Blick in die Zukunft, war und ist dabei immer wieder gefragt. Eine Gabe, die ihr nach eigener Aussage in die Wiege gelegt worden sei. In einem Interview mit einer Schulklasse im GA erklärte die Adelige im Jahr 2002, dass bereits Otto von Kiesenwetter im 17. Jahrhundert als berühmtester Astrologe seiner Zeit am Hof von Hessen-Darmstadt beschäftigt war.

Heute wird von Kiesenwetter immer wieder noch von Prominenten zur Zukunft befragt. Die Liste ihrer Kunden ist lang, dazu zählen unter anderem Jean Pütz, Jil Sander oder auch Udo Walz. Zum 20. Dienstjubiläum im Jahr 2001 erschienen zahlreiche Berühmtheiten im damaligen Siegburger Wohnsitz. Schwarze Limousinen parkten in der Holzgasse. Vor dem ehrwürdigen Haus zum Tannenbaum - einem der ältesten Häuser Siegburgs - war ein roter Teppich ausgerollt. Neben Elke Koska, Muse des Ex-Hotel-Europa-Direktors HA Schult, waren auch Moderator Ralf Morgenstern und Schauspieler Mathieu Carrière zu Gast.

Das Essen lieferte der Soester Sternekoch Wilhelm Biermann. Damals hatte die Seherin übrigens folgende Prognose zum ICE-Bahnhof in der Kreisstadt: "Das wird ein Fiasko für Siegburg werden. Alles ist so geplant, dass der Verkehr bald zusammenbricht." Ihre Weissagung lautete: "Nur eine Umgehungsstraße wird Siegburg vor dem Verkehrskollaps retten."

Das sind die Teilnehmer von "Promi Big Brother 2019" Die neue Staffel "Promi Big Brother" startet am 9. August um 20.15 Uhr auf Sat.1. Wir stellen die neuen Kandidaten und alten Bekannten vor. Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa "Big Brother"-Teilnehmerin Theresia Fischer war bereits Kandidatin bei "Germany's next Topmodel".

Foto: Annette Riedl / dpa "Big Brother"-Teilnehmerin Theresia Fischer war bereits Kandidatin bei "Germany's next Topmodel".

Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa Joey Jeindle war bereits bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Dschungelkönig" zu sehen.

Foto: Jens Kalaene / dpa Joey Jeindle war bereits bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Dschungelkönig" zu sehen.

Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa Lilo von Kiesenwetter gehört zu den ersten Teilnehmern von "Promi Big Brother".

Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa Janine Pink spielte bei "Köln 50667" mit.

Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa Tobias Wegener gehört zu den ersten Teilnehmern bei "Promi Big Brother".

Foto: Willi Weber Christos Manazidis lädt mit seinen Freunden Videos auf YouTube hoch. Ihr Kanal "Bullshit TV" hat mehr als 1.8 Millionen Abonnenten.

Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa Eva Benetatou war Finalistin der RTL-Datingshow "Der Bachelor".

Foto: Marc Rehbeck / SAT.1 / dpa RTL-Privatdetektiv Jürgen Trovato gehört zu den ersten Teilnehmern von "Promi Big Brother".

Foto: Gero Breloer / dpa Durch "Big Brother" wurde Zlatko Trpkovski vor 19 Jahren erstmals bekannt. Ab dem 9. August ist er Teil von "Promi Big Brother".

Im Vergleich zu ihren damaligen Gästen auf der Feier erscheint die Liste ihrer Mitbewohner in den kommenden Tagen weniger glamourös. Z-Promis wie Jürgen Trovato, Almklausi und Zlatko Trpkovski sind der breiten Masse nicht zwingend bekannt. Ob sie auch diesen Kandidaten die Zukunft voraussagen wird? Wohl eher nicht. "Nein, auf keinen Fall! Ich bin Künstlerin und keine Jahrmarkts-Tante!". Eine Vorhersage zu ihrem eigenen Abschneiden hat von Kiesenwetter übrigens auch nicht getroffen.