Segelflieger geht bei Notlandung in Innenstadt zu Bruch

01.05.2017 Detmold. Dieser Segelflug verlief ganz anders als geplant. Kurz nach dem Start wollte der Pilot zurück zum Flughafen. Doch bis dahin reichte es nicht mehr.

Ein Segelflugzeug mit zwei jungen Männern an Bord ist in der Detmolder Innenstadt bruchgelandet. Die beiden Insassen blieben äußerlich unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Pilot des Gleiters hatte sich kurz nach dem Start mit der Seilwinde am späten Sonntagnachmittag dazu entschieden, auf den Flugplatz Detmold-Hohenloh zurückzukehren. Doch weil sie es bis dorthin nicht mehr schafften, wollte er auf einer Gründfläche notlanden. Doch der Segelflieger berührte durch ungünstige Windverhältnisse mit einer Tragfläche einen Baum, driftete ab und krachte schließlich auf eine angrenzende Böschung mit einer Mauer.

Das Segelflugzeug wurde bei der Notlandung zerstört, eine Sprecherin der Polizei berichtete von einem Totalschaden. Zahlreiche Teile waren bei dem Crash abgebrochen, wie auf Fotos zu sehen ist. Der 30 Jahre alte Pilot aus Detmold und sein 21-jähriger Fluggast aus Bünde blieben unverletzt und konnten das Cockpit aus eigener Kraft verlassen. Der Gesamtsachschaden wird den Angaben zufolge auf etwa 6000 Euro geschätzt. Mit der näheren Untersuchung des Flugunfalls sollen sich nun Experten des Luftfahrtbundesamtes befassen. Andere Menschen waren durch die Bruchlandung nicht in Gefahr. (dpa)