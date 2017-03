Sechsspuriger Ausbau der A43 am Kreuz Herne startet

24.03.2017 Herne. Die A43 gilt als eine Schlagader des Ruhrgebiets. Etwa 100 000 Fahrzeuge rollen jeden Tag über die vier Spuren am Autobahnkreuz Herne. Die Trasse wird jetzt auf sechs Spuren erweitert.

Der Ausbau des Autobahnkreuzes Herne geht los. Der ersten Spatenstich für den sechsspurigen Ausbau der A43 in diesem Bereich ist heute geplant. Diesen symbolischen Auftakt wollen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Landes-Verkehrminister Michael Groschek (SPD) vollziehen. Am Autobahnkreuz Herne kreuzen sich die A43 und die A42. Der erste Spatenstich finden neben den bestehenden Fahrstreifen statt, mit Verkehrsbehinderungen ist aus diesem Grund nicht zu rechnen. Auf der A43 fahren in diesem Bereich täglich etwa 100 000 Fahrzeuge.

Die wichtige Nord-Süd-Verbindung A43 im Ruhrgebiet soll auf insgesamt 22 Kilometern Länge sechsspurig zwischen Recklinghausen und Bochum ausgebaut werden. Der Auftakt für den ersten Bauabschnitt war im Oktober 2014 ein Brückenprojekt. Für den nun folgenden zweiten Bauabschnitt am Autobahnkreuz Herne veranschlagt der Landesbetrieb Straßen. NRW Kosten von 270 Millionen Euro. Der sechsspurigen Ausbau der A43 in diesem Bereich und die weiteren erforderlichen Arbeiten an dem Autobahnkreuz Herne sollen insgesamt etwa acht Jahren dauern.

Danach sollen noch zwei weitere Abschnitte der A43 Richtung Süden erneuert werden. Wie lange das Gesamtprojekt dauern wird und wieviel alle erforderlichen Bauarbeiten in der Summe kosten, ist noch offen. (dpa)