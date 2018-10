Von Polizei in Rheinland-Pfalz gestoppt

Eine Sechsjährige hat in Rheinland-Pfalz auf eigene Faust eine Fahrradtour unternommen.

04.10.2018 Sembach. Ganz allein ist eine Sechsjährige mit ihrem Fahrrad auf einer Landstraße in der Pfalz unterwegs gewesen. Nach besorgten Anrufen wurde sie von der Polizei gestoppt.

Nach besorgten Anrufen bei der Polizei konnte diese das Mädchen am Mittwoch am Ortseingang Sembach samt Fahrrad einsammeln und in das fast neun Kilometer entfernte Zuhause bringen.

Den Beamten gegenüber erklärte die Abenteurerin, sie habe lediglich eine Fahrradtour machen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. (dpa)