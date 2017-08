Sechseinhalb Jahre Haft für Messerattacke auf Taxifahrer

21.08.2017 Bonn. Nach einer Messerattacke auf einen Taxifahrer ist ein 33-jähriger Mann vom Bonner Landgericht zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Einen Teil der Strafe muss der Drogenabhängige in einer Entziehungsklinik verbringen, entschied das Gericht am Montag. Der Angeklagte wollte den Taxifahrer ausrauben, um seine Schulden in Höhe von 1300 Euro bei Dealern zu begleichen. Er hatte die Tat vor Gericht gestanden.

Ursprünglich lautete die Anklage auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Verurteilt wurde der Angeklagte jedoch nur wegen versuchten schweren Raubes. Die Staatsanwaltschaft hatte siebeneinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Die Verteidigung plädierte auf höchstens sechs Jahre Haft sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. (dpa)