Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Borgentreich

28.01.2018 Borgentreich. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241 sind am Samstag bei Borgentreich sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter zwischen ein und fünf Jahren. Nach Polizeiangaben war eine vierköpfige Familie aus Beverungen - die Eltern im Alter von 24 und 26 Jahren, die Kinder im Alter von 1 und 5 Jahren - mit ihrem Wagen auf der Landstraße von Hohenwepel in Richtung Beverungen unterwegs.

Kurz vor Borgentreich hielt der 26-jährige Fahrer am Fahrbahnrand an, um sich um die Kinder zu kümmern. Danach fuhr er wieder auf die Fahrbahn. Doch eine 29-jährige Frau aus Borgentreich, die mit ihrem zweijährigen Kind im Auto in dieselbe Richtung unterwegs war, erkannte das langsam fahrende Fahrzeug nicht rechtzeitig und fuhr auf.

Beim Aufprall wurden den Angaben zufolge alle sechs Fahrzeuginsassen verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die 29-Jährige und das zweijährige Kind wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 20 000 Euro. Die Feuerwehr Borgentreich streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigte die Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen etwa zwei Stunden gesperrt werden. (dpa)