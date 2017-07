Auszeichnung "Spiel des Jahres"

Die Story von Village spielt in einem Dorf im Mittelalter. Dabei befindet sich jeder Mitspieler in einer Familie, die er in der Gemeinschaft behaupten muss. Einzelne Figuren aus unterschiedlichen Generationen werden unter anderem in Bereichen wie Kirche, Ratsstube und Reisen eingesetzt. Aber aufgepasst: Die Lebenszeit der Bewohner ist begrenzt.