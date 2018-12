Frohes Fest ohne Baum?

Hamburg. Wie lange darf der Weihnachtsbaum nach dem Fest noch stehen bleiben? Das Online-Portal Statista hat eine neue Studie veröffentlicht, wann sich die Deutschen durchschnittlich von ihrer Tanne trennen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2018

Weihnachten naht und dann funkeln wieder Millionen Tannen, Fichten und andere Nadelbäume in deutschen Wohnzimmern. Doch oftmals ist der Glanz nur von kurzer Dauer, wie das Statistik-Portal Statista herausgefunden hat. In zehn Prozent der deutschen Haushalte werden die Weihnachtsbäume spätestens an Weihnachten abgebaut. Sechs Prozent der Befragten gaben sogar an, dass der Baum vor Heiligabend abgeräumt wird.

"Wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass einige Deutsche über die Feiertage oder kurz danach verreisen und im neuen Jahr eine saubere Wohnung vorfinden wollen", so Hedda Nier, Data-Journalistin bei Statista. Dafür würde auch sprechen, dass elf weitere Prozent der Deutschen ihren Tannenbaum zwischen Weihnachten und Neujahr entfernen, was mit der klassischen Reisezeit für Winter- und Skiurlaube zusammenfallen würde. Laut der Statista-Umfrage feiern rund zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) Weihnachten zu Hause, etwa die Hälfte (51 Prozent) bei Verwandten, zwölf Prozent bei Freunden und drei Prozent auf einer Veranstaltung. Vier Prozent der Befragten gaben an, über die Feiertage zu verreisen.

Vier von fünf Deutschen jedoch packen Lametta und Christbaumkugeln erst im neuen Jahr wieder ein. Knapp ein Drittel sogar erst nach dem Dreikönigsfest am 6. Januar und folgen damit der christlichen Tradition, die Weihnachtszeit erst zum Fest der Darstellung des Herrn - volkstümlich Mariä Lichtmess genannt - am 2. Februar zu beenden.