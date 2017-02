Sechs Menschen bei missglücktem Überholmanöver verletzt.

16.02.2017 Hamminkeln. Eine Frau hat bei einem Überholmanöver auf einer Landstraße in Hamminkeln (Kreis Wesel) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die 26-jährige Beifahrerin und die beiden 67 und 69 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden bei dem Aufprall am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 32 Jahre alte Fahrerin und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.