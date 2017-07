Sechs Menschen bei Überfall auf Juweliergeschäft verletzt

26.07.2017 Aachen. Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Aachen sind sechs Menschen verletzt worden. Die Täter hätten das Personal mit einer Schusswaffe bedroht und eine große Menge Tränengas versprüht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die sechs Betroffenen mussten demnach wegen Augenreizungen behandelt werden, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Bei dem Überfall am Dienstagvormittag hatten laut Polizei zunächst zwei Täter den Verkaufsraum als vermeintliche Kunden betreten. Nachdem sie die erste Angestellte überwältigt hatten, stürmten weitere Täter in das Geschäft. Die Räuber entwendeten den Angaben zufolge hochwertige Uhren aus einem Schaufenster und flüchteten zu Fuß. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. (dpa)