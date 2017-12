Sechs Jahre Haft für versuchte Kindesentführung

06.12.2017 Marburg. Nach einer versuchten Kindesentführung in Mittelhessen ist ein Mann aus Hamm zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Marburg sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 34-Jährige im Oktober 2012 eine damals Neunjährige in Weimar (Kreis Marburg-Biedenkopf) in sein Auto zerrte, um das Mädchen sexuell zu missbrauchen. Das Kind konnte sich jedoch befreien und um Hilfe rufen. Zudem verurteilte das Gericht den Angeklagten wegen eines Vorfalls in einem Schwimmbad in Hamm im vergangenen April. Dort hatte er ein Mädchen begrapscht.