Sprecher des Weißen Hauses

Washington. Ein Zeichen für Notstand? Oder doch Werbung für die Politserie "House of Cards"? Die US-Flagge am Anzug von Sean Spicer stand auf den Kopf - der Pressesprecher sorgte damit erneut für Aufsehen.

Von Alexander Hertel, 12.03.2017

Sean Spicer sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen: Seien es seine Aussagen zu "Fake News", alternativen Fakten oder auch seine frühere Einstellung als Osterhase im Weißen Haus. Nun hat der US-Regierungssprecher erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Bei der Pressekonferenz zum 50. Tag der Amtszeit seines Chefs Donald Trump am vergangenen Freitag erschien zunächst noch alles ganz normal. Doch ein genauer Blick auf den Anzug des 45-Jährigen zeigte: Die US-Flagge am Revers stand auf dem Kopf. Bilder hielten die verdrehte Anstecknadel fest und sorgten bereits kurz darauf für verschiedene Vermutungen.

Spicer's USA flag pin is upside down. A silent scream for help? pic.twitter.com/A9UJdA1rzx — Jennifer Bendery (@jbendery) 10. März 2017

Handelt es sich um einen Hilferuf? Das auf dem Kopf stehende Banner signalisiere üblicherweise eine Notlage oder große Gefahr, schreiben die Nachrichtenagentur AP oder die Tagesschau. Andere vermuteten jedoch etwas anderes: Spicer macht Werbung für die TV-Serie "House of Cards". Die Politserie mit Kevin Spacey in der Hauptrolle dreht sich um die US-Politik und spielt im weißen Haus. Im Titelbild wird die US-Flagge ebenfalls auf dem Kopf stehend präsentiert. Also ein dezenter Hinweis auf den 30. Mai, wenn die fünfte Staffel der Erfolgsserie startet? Spicer erklärte lachend, es sei keine Werbung für die Serie.

Die Verantwortlichen der von Netflix produzierten Serie reagierten dennoch schnell: "Your loyalty has not gone unnoticed." ("Ihre Loyalität ist nicht unbemerkt geblieben.") schrieben sie über den offiziellen Twitter-Account.

Your loyalty has not gone unnoticed. https://t.co/ba1kz1yvXF — House of Cards (@HouseofCards) 10. März 2017

Dem Pressesprecher selbst war die falsche Fahne offenbar nicht aufgefallen. Bei einer Frage des Fox-Reporters John Roberts zeigte dieser auf die Anstecknadel, woraufhin sie Spicer einfach umdrehte. Vielleicht war es am Ende doch einfach nur ein Versehen.