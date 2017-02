Washington. Donald Trumps Pressesprecher Sean Spicer wirkt vielleicht schon mal aggressiv und unfreundlich. Jetzt wurden jedoch Fotos veröffentlicht, die Spicer in einem Osterhasenkostüm und somit von einer anderen Seite zeigen.

Von Laura Torres, 28.02.2017

Als Pressesprecher des US-Präsidenten Donald Trump vermittelt Sean Spicer für Manche mitunter ein eher unfreundliches Erscheinnungsbild. Er wirkt mitunter schon mal aggressiv und vielleicht sogar unsympathisch. Wegen seiner Art gilt er bei manchen Journalisten als unbeliebt. Erst kürzlich hat der 45-Jährige die Dienst- sowie Privathandys seiner Mitarbeiter einsammeln und kontrollieren lassen.

Nun ist jedoch bei dem sozialen Netzwerk Twitter ein Foto aufgetaucht, das Spicer in einem Osterhasenkostüm zeigt. Im weißen Haus - ein unerwartetes Bild. In seiner Zeit als Mitarbeiter in der Adminstration von Ex-Präsident George W. Bush hatte Spicer für zwei Jahre das Hasenkostüm übergestreift. In seiner etwas anderen Rolle hatte er Kinder beim Ostereier-Rollen auf dem Rasen des Weißen Hauses unterhalten. Als Regierungs-Osterhase hatte er sogar ein Interview gegeben.

Sean Spicer in the White House job he was born (somewhere) for. pic.twitter.com/kbAahrRH7T — Schooley (@Rschooley) 26. Februar 2017

Das Interview wurde auf der Twitter-Seite des amerikanischen Drehbuchautors Robert Schooley veröffentlicht. In dem Ausschnitt erzählt Spicer unter anderem, wie heiß es unter dem Kostüm sei und dass er nicht viel sehen würde, jedoch bestätigen könne, dass an diesem Tag jedes Kind besonders sei.