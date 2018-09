Neuauflage zum 70. Geburtstag

Frankfurt am Main. Der Spielehersteller Mattel verpasst seinem Brettspiel Scrabble in Deutschland zum 70. Geburtstag einen neuen Namen. Ab sofort heißt der Klassiker "Buchstaben-Yolo".

Von Sebastian Meltz, 25.09.2018

Aus Scrabble wird in Deutschland "Buchstaben-Yolo". Zum 70. Geburtstag des Brettspiels hat Hersteller Mattel mit der Namensänderung einen „Neuanfang“ angekündigt. In einer Pressemitteilung am Montag hieß es, man wolle „mit der Zeit gehen“ und sich einer „Verjüngungskur unterziehen“.

Mit der Maßnahme will Mattel eigenen Angaben zufolge versuchen, „den ein oder anderen der Generation Y von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen.“ Die überarbeitete Version soll demnach „viele neue Begriffen aus dem Jugendjargon“ enthalten.

Der Begriff "Yolo" etwa, Jugendwort des Jahres 2012, ist ein Akronym für "You only live once" ("Du lebst nur einmal"). Das Gesicht der neuen Kampagne ist der deutsche Rapper MC Fitti.

Bei Scrabble bzw. Buchstaben-Yolo müssen die Spieler aus einem zufällig generierten Buchstabensalat Wörter kreieren. Mit Hilfe von Bonusfeldern auf dem Spielbrett gilt es, eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Es gibt offizielle Turniere und Meisterschaften.

Mattel ist nach Lego zweitgrößter Spielzeughersteller der Welt. Zu den bekanntesten Produkten und Spielen gehören Barbie, Uno, Fisher-Price und Hot Wheels.