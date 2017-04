Schwimmer ertrinkt in Sportboothafen am Rhein in Köln

08.04.2017 Köln. Ein Schwimmer, der trotz Verbots im Kölner Rheinauhafen schwamm, ist ertrunken. Taucher der Feuerwehr bargen die Leiche aus dem Wasser. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Mann gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Passanten hatten am Morgen beobachtet, dass der Schwimmer in dem Sportboothafen nahe der Kölner Altstadt plötzlich verschwunden war, und Retter alarmiert. 40 Helfer waren mit Rettungsbooten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zum Alter des Ertrunkenen wurden keine Angaben gemacht.