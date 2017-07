"Schwimmbad-Grapscher" in U-Haft genommen.

04.07.2017 Mönchengladbach. Zwei mutmaßliche "Schwimmbad-Grapscher" sind in Mönchengladbach in Untersuchungshaft gelandet. Den 22 und 24 Jahre alten Männern aus Slowenien werde sexueller Missbrauch von Kindern und Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen zwei 13-jährige Mädchen am Samstag in einem Bad massiv belästigt, unsittlich angefasst und geschlagen haben. Beide Verdächtige hätten angegeben, als Touristen in Deutschland zu sein. Da sie hier über keinen festen Wohnsitz verfügten, ordnete ein Richter Untersuchungshaft an, wie die Polizei am Montag mitteilte.